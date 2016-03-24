T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

2015'in en çok okunan kitabı, ilk baskısı 1943 olan Kürk Mantolu Madonna

En çok okunanlar listesi, kütüphane istatistikleriyle tespit edildi

24 Mart 2016 21:17

Hülya Karabağlı

Türk Kütüphaneciler Derneği bu yıl ilk kez kütüphanelerden aldığı okuyucu istatistikleriyle 2015 yılının en çok okunan kitaplarını tespit etti.

Buna göre, ilk basımı 1943 yılında gerçekleşen Yapı Kredi Yayınları’ndan Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna ve Epsilon Yayınlarından Saftirik Greg’in Günlüğü 2015 yılında en çok ödünç alınan kitapları oldu.

Dernek Başkanı Ali Fuat Kartal,  T24’e, birinci i baskısı 1943 yılında Remzi Kitabevi tarafından basılan Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna adlı eserinin basıldıktan 73 yıl sonra en çok okunan kitap olarak güncelliğini koruduğuna dikkat çekti ve “Türk Edebiyatının klasikleri arasında sayılan Kürk Mantolu Madonna’nın en çok okunan kitap olması, insanın özünün dair davranışlarının değişmediğinin bir göstergesi midir?” diye sordu. Kartal, kadına karşı şiddetin her yıl artarak sürdüğü Türkiye’de kadın erkek ilişkileri ve erkeklerin kadına bakış açıları gibi temel değerlerin sorgulandığı Kürk Mantolu Madonna’nın bilinçle üzerinde düşünülerek tekrar tekrar okunması gerektiğini ifade etti.    

 

 

ETİKETLER

Sabahattin Alihaberkürk mantolu madonnakültür sanat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24