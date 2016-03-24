2015'in en çok okunan kitabı, ilk baskısı 1943 olan Kürk Mantolu Madonna

Türk Kütüphaneciler Derneği bu yıl ilk kez kütüphanelerden aldığı okuyucu istatistikleriyle 2015 yılının en çok okunan kitaplarını tespit etti.

Buna göre, ilk basımı 1943 yılında gerçekleşen Yapı Kredi Yayınları’ndan Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna ve Epsilon Yayınlarından Saftirik Greg’in Günlüğü 2015 yılında en çok ödünç alınan kitapları oldu.

Dernek Başkanı Ali Fuat Kartal, T24’e, birinci i baskısı 1943 yılında Remzi Kitabevi tarafından basılan Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna adlı eserinin basıldıktan 73 yıl sonra en çok okunan kitap olarak güncelliğini koruduğuna dikkat çekti ve “Türk Edebiyatının klasikleri arasında sayılan Kürk Mantolu Madonna’nın en çok okunan kitap olması, insanın özünün dair davranışlarının değişmediğinin bir göstergesi midir?” diye sordu. Kartal, kadına karşı şiddetin her yıl artarak sürdüğü Türkiye’de kadın erkek ilişkileri ve erkeklerin kadına bakış açıları gibi temel değerlerin sorgulandığı Kürk Mantolu Madonna’nın bilinçle üzerinde düşünülerek tekrar tekrar okunması gerektiğini ifade etti.