En çok okunan ve oylanan siyasi demeçlerde iki isim: Demirtaş ve Erdoğan

Siyasi aktörler ve kamuoyu önderlerinin beyanatlarında ileri sürdükleri iddiaların bilimsel analizini yapan Doğruluk Payı Girişimi, 2015 yılı için açıkladığı en çok okunan ve oylanan siyasiler analizinde Selahattin Demirtaş ve Recep Tayyip Erdoğan birincilik için yarıştı.

Radikal'in haberine göre; Doğruluk Payı Girişimi yaptığı günlük analizlerde 2015 yılı içerisinde en çok okunan ve oylanan siyasi demeç analizleri yayınladı.

2015 içinde en çok okunan 5 analiz ve okunma sayıları şöyle:

1) Selahattin Demirtaş - “Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi 1,5 katrilyon, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 5 katrilyon.”

2) Recep Tayyip Erdoğan - "Biz Rusya’nın bir numaralı doğalgaz tüketicisiyiz. Türkiye, gerektiğinde doğalgazı çok farklı yerlerden temin yoluna da gidebilir."

3) Recep Tayyip Erdoğan - “Doğu ve Güneydoğu bölgelerimize 12 yılda yaptığımız yatırım, bu yılın fiyatlarıyla 260 katrilyon lira, yani yaklaşık 100 milyar dolar.”

4) Ahmet Davutoğlu - “Türkiye DEAŞ'ı 2013'te terör örgütü olarak gören ve kabul eden ilk ülkedir."

5) Recep Tayyip Erdoğan - “Gelişmiş ülkelere bakalım, görüyoruz ki tamamına yakınında başkanlık sistemi var.”

2015 içinde en çok "katılıyorum" oyu verilmiş 3 analiz ve oy sayıları:

1) Selahattin Demirtaş - “Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi 1,5 katrilyon, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 5 katrilyon.” - 1.603 Toplam Oy - (1.158 katılıyorum / 445 katılmıyorum)

2) Devlet Bahçeli - “İcra dosyaları 2002’ye göre yaklaşık 4 kat yükselmiştir.” - 1.027 Toplam Oy - (793 katılıyorum / 234 katılmıyorum)

3) Kemal Kılıçdaroğlu - "Hollanda’nın tarım geliri kaç milyon dolar bizim ise yarısını bile bulmuyor." - 848 Toplam Oy - (730 katılıyorum / 118 katılmıyorum)

2015 içinde en çok "katılmıyorum" oyu verilmiş 3 analiz ve oy sayıları:

1) Recep Tayyip Erdoğan - “Doğu ve Güneydoğu bölgelerimize 12 yılda yaptığımız yatırım, bu yılın fiyatlarıyla 260 katrilyon lira, yani yaklaşık 100 milyar dolar.” - 1.710 Toplam Oy (284 katılıyorum / 1.426 katılmıyorum)

2) Ahmet Davutoğlu - “Bizden önceki 33 hükümetin ortalama ömrü 1 yıldı.” - 1.235 Toplam Oy (274 katılıyorum / 961 katılmıyorum)

3) Ahmet Davutoğlu - “Türkiye tarım alanında AR-GE çalışmaları açısından dünyanın öncü ülkelerinden biridir.” - 977 Toplam Oy (103 katılıyorum / 874 katılmıyorum)

Açık Toplum Vakfı tarafından destekelenen Doğruluk Payı girişimi Ortak Gelecek için Diyalog Derneği tarafından kuruldu. Bu ekip, Türkiye’de siyaseti etkileyen aktörlerin demeçlerini günlük olarak takip ediyor, bu demeçlerin doğruluğunu kamuya açık kaynaklardan kontrol ediyor ve sonuçlarını www.dogrulukpayi.com üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor. 20 ülkedeki benzer 75 proje örnek alınarak oluşturulan bu girişimin uluslararası ismi “fact-checking”.