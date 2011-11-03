-2015'e kadar ''zamlı harç'' uygulaması yok ANKARA (A.A) - 03.11.2011 - Yükseköğretim öğrencileri, bir derse ikiden fazla kayıt yaptırmaları, ilave ders almaları veya belirlenen azami sürede mezun olamamaları halinde artırımlı katkı payı ödemeyecek. Uygulama, 2014-2015 eğitim-öğretim yılına kadar geçerli olacak. Bu eğitim-öğretim yılı için öğrencilerden alınmış artırımlı kısım da iade edilecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin 2 Kasım 2011 tarihli mükerrer sayısında yayımlandı. Kararnamede, Yükseköğretim Kanunu'na ilişkin düzenleme de yer aldı. Söz konusu eğitim-öğretim yılına kadar bu kapsama giren öğrencilerden, ders tekrarı olup olmadığı ve öğrenimin süresi içinde tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmaksızın, ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden alınacak tutarda öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti alınacak. 2011-2012 eğitim-öğretim yılı için öğrencilerden alınmış öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin artırımlı kısmı, talep edilip edilmediğine bakılmaksızın ilgililere red ve iadeler gelir kaleminden iade edilecek. Yükseköğretim Kanunu'na göre, önlisans programlarını azami 4 yıl, lisans programlarını azami 7 yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami 9 yıl, yüksek lisans programını azami 3 yıl, doktora programını ise azami 6 yıl içinde başarıyla tamamlayarak mezun olamayanlar, ancak yasada belirtilen artırımlara göre katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla kayıt yaptırabiliyor. Örneğin, belirtilen bu süreler içinde aynı yükseköğretim kurumundaki öğrenimi sırasında bir derse 3. defa kayıt yaptırılması halinde, belirlenen kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti, yüzde 50 fazlası, 4. defa kayıt yaptırılması halinde yüzde 100, 5. veya daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde 300 fazlasıyla hesaplanıyor. -MEB teşkilatında düzenleme- Düzenlemeyle Milli Eğitim Bakanlığının Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK'da da değişikliğe gidildi. Buna göre, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, her kademedeki öğrencilere yönelik dernek ve vakıflar ile gerçek ve diğer tüzel kişilerce açılacak veya işletilecek yurt, pansiyon ve benzeri kurumların açılması, devri, nakli ve kapatılmasıyla ilgili esasları belirlemek ve denetlemekle sorumlu olacak. İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı ve ortak görevlerde de düzenleme yapılan KHK'ya göre, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasında, döner sermaye işletmesi kurmak ve Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmeleri ile ilgili işleri yürütmek yer alacak. Genel Müdürlük ayrıca bakanlığa ait sosyal tesislerle ilgili işleri yürütecek. Atamalarla ilgili düzenleme çerçevesinde, il milli eğitim müdürü, il eğitim denetmeni, ilçe milli eğitim müdürü, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü, okul ve kurum müdürü ile okul ve kurum müdür başyardımcısı ve yardımcısı olarak görev yapanların yer değiştirmeleri, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak bölge hizmeti ve rotasyon esasına göre yapılacak.