2015 yılında 1730 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin raporuna göre aralık ayında en az 137, 2015 yılının tamamında ise en az 1730 işçi hayatını kaybetti.

Aralık ayında hayatını yitirenlerin 123’ü memur statüsünde çalışan ücretlilerden olduğu aktarıldı.

Bianet’in haberine göre ocak ayında en az 128 işçi, şubat ayında en az 85 işçi, mart ayında en az 140 işçi, nisan ayında en az 135 işçi, mayıs ayında en az 167 işçi, haziran ayında en az 155 işçi, temmuz ayında en az 172 işçi, ağustos ayında en az 160 işçi, eylül ayında en az 177 işçi, ekim ayında en az 144 işçi, kasım ayında en az 130 işçi, aralık ayında ise en az 137 işçi yaşamını yitirdi.

7'si Suriyeli mülteci

Aralık ayında iş cinayetlerinde ölen 137 işçiden 8'i kadın ve 129'u erkek, üçü çocuk, 7'si Suriyeli mülteciydi.

Aralık ayında yaşamını yitiren 137 emekçinin 123'ü işçi, memur statüsünde çalışan ücretlilerden; 11'i çiftçilerden/küçük toprak sahiplerinden ve 3'ü esnaflardan olmak üzere 14'ü kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor.

İnşaat sektörü yine birinci sırada

İnşaat ve yol işkolunda 40 işçi; tarım ve orman işkolunda 25 emekçi; taşımacılık işkolunda 15 işçi; belediye ve genel işler işkolunda 8 işçi; ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 6 emekçi; metal işkolunda 6 işçi; madencilik işkolunda 5 işçi; ağaç, kâğıt işkolunda 5 işçi; enerji işkolunda 5 işçi; gıda, şeker işkolunda 4 işçi; petro-kimya, lastik işkolunda 3 işçi; gemi, tersane, deniz, liman işkolunda 3 işçi; iletişim işkolunda 2 işçi; çimento, cam, toprak işkolunda 2 işçi; sağlık, sosyal hizmetler işkolunda 2 işçi; tekstil, deri işkolunda 1 işçi; basın, gazetecilik işkolunda 1 işçi; banka, finans, sigorta işkolunda 1 işçi; konaklama, eğlence işkolunda 1 işçi; savunma, güvenlik işkolunda 1 işçi; çalıştığı işkolunu belirlenemeyen/öğrenilemeyen 1 işçi öldü.

Ezilme, göçük nedeniyle 32 işçi; trafik, servis kazası nedeniyle 31 işçi; düşme nedeniyle 31 işçi; diğer nedenlerden dolayı (intihar, silahlı saldırı, kalp krizi, beyin kanaması) 27 işçi; elektrik çarpması nedeniyle 7 işçi; zehirlenme, boğulma nedeniyle 5 işçi; patlama, yanma nedeniyle 3 işçi; kesilme, kopma nedeniyle 1 işçi öldü.

15-17 yaş aralığında 3 işçi, 18-27 yaş aralığında 26 işçi, 28-50 yaş aralığında 68 işçi, 51 yaş ve üstünde 28 işçii Yaşı tespit edilemeyen 12 işçi yaşamını yitirdi.

İş cinayetleri en çok görüldüğü il İzmir

13 ölüm İzmir’de; 8 ölüm İstanbul’da; 7 ölüm Kocaeli’nde; 5 ölüm Muğla’da; 4’er ölüm Antalya, Aydın, Bursa, Konya, Mersin, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Van’da yaşandı.