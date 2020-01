2015 yılında cinayet işlenmeyen tek il: Bayburt

Türkiye'nin "Bireysel silahlı Şiddet Haritası 2015' yayımlandı. Rapora göre 63 bin nüfuslu Bayburt'ta 2015 yılında cinayet olayı yaşanmadı.

Akşam'da yer alan habere göre; Umut Vakfı tarafından yapılan açıklamada, bireysel silahlanmaya karşı mücadele veren vakfın, Türkiye'deki silahlı şiddetin (işlenen cinayetlerin) haritasını çıkarabilmek amacıyla yaptığı detaylı araştırmayla, Türkiye'nin en ücra köşesindeki yerel gazeteler dahil tüm gazeteleri gün gün tarayarak, 2015'in bilançosunu ortaya çıkardığı vurgulandı.

Raporda yer alan bazı belirlemeler şöyle:



-2015 yılında Türkiye'de 2 bin 175 silahlı olay basına yansıdı. Bu olaylarda toplam 1.951 kişi öldü, bir kısmı ağır 1.286 kişi de yaralandı. Ağır yaralıların daha sonra ne kadarının öldüğünü maalesef bilinmiyor… Bu tabloya göre de, 2015 yılında Türkiye'de günde en az 5 kişi öldü… Hemen her gün, bazı günler ise her an gündemin değiştiği ülkemizde, basına yansıyan olayların birkaç katı kadar olayın yaşanmış olduğu da olası…



-Ateşli ve kesici silahlarla işlenen olayların yüzde 71'i tüfek, tabanca, beylik silahı gibi ateşli silahlarla, yüzde 29'u ise kesici ve delici aletlerle gerçekleştirildi. Yüzde 71'lik kapsama giren silahlı olayların ise yüzde 39'u (857) tüfeklerle, yüzde 28'i (605) tabancalarla, yüzde 4'ü de (87) beylik silahlarıyla yaşandı. Beylik silahlarıyla yaşanan olayların büyük çoğunluğunu polis ve asker intiharları oluşturuyor…



-Cinayetin, şiddetin haritasına bölgelere göre baktığımızda, Marmara bölgesinde 225 olayla İstanbul birinci sırada bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 Yılı İllerde Yaşam Endeksi verilerine göre de, insanların yüzde 45,1'inin kendisini “güvende hissetmediği" İstanbul'u, 97 olayla Bursa, 89 olayla Kocaeli ve 54 olayla Sakarya izliyor.



-En sakin kent Bayburt... Cinayet haritasında yer almayan tek il 63 bin nüfuslu Bayburt… Yani en “sakin-mutlu-insanlarının birbirine hoşgörüyle yaklaştığı" kent… Bu sakin kenti, birer olay, birer ölüyle Karabük ve Çankırı, bir olay iki ölüyle Kilis, ikişer olay ikişer ölüyle Tunceli ve Gümüşhane¸ iki olay üç ölüyle Ardahan, üç olay üç ölüyle Erzincan izliyor…