2015 yılı LGBTİ'ler için nasıl geçti?

2015 yılında ABD’de eşcinsel evliliklerin bütün eyaletlerde yasallaşması şüphesiz LGBTİ dünyası için en önemli gelişmelerden birisi oldu. Amerika, insan hakları konusunda bu kadar ileri gidebilmişken Türkiye’deki en barışçıl eylem olan LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne müdahale etti. Avukat Levent Pişkin’e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a başbakan olduğu dönemde “ "Erdoğan’dan ‘dört dörtlük ibneyim, ibneliği sizden öğrenecek değiliz’ açıklaması bekliyorum” tweet’i nedeniyle, 10 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi. Türkiye LGBTİ haklarının önde gelen temsilcilerinden Boysan Yakar ve Zeliş, hayatlarını bir trafik kazasında kaybetti.

Trans cinayetleri

2015 yılında da ne yazık ki önceki yıllardaki gibi pek çok trans kadın nefret cinayetine kurban gitti. Bazı trans kadınlar da kendi yaşamına son verdi. Bu bireyler arasında en iz bırakanı ise bir video paylaşarak Boğaziçi Köprüsü’nden kendini sulara bırakan Mehtap Zengin oldu. 2015 yılında , sadece trans kadınlar değil, Türkiye’nin pekçok yerinden trans ve eşcinsel erkekler de yaşamlarına intihar ederek son verdiler. Türkiye, mayıs ayında açıklanan bir rapora göre Trans cinayetlerinde dünya 9.su oldu.

‘İbne’ ifadesine 10 bin lira tazminat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde LGBTİ aktivisti Av. Levent Pişkin’e açtığı tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, Erdoğan'ın “Alevilik Hz. Ali’yi sevmekse ben dört dörtlük bir Alevi’yim” açıklaması üzerine yazdığı, "Erdoğan’dan ‘dört dörtlük ibneyim, ibneliği sizden öğrenecek değiliz’ açıklaması bekliyorum. Öptüm. #AnayasadaLGBT” tweet'i sebebiyle, Pişkin’in 10bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

CHP’li vekiller LGBTİ Hakları Sözleşmesi’ni imzaladı

İstanbul 2. Bölge adayları Melda Onur, Enis Berberoğlu, İnan Güney ve Gül Yüksel, 24 Nisan 2015 tarihinde genel seçim öncesi LGBTİ Hakları Sözleşmesi'ni milletvekili adaylarının imzasına açan Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği SPoD LGBTİ'yi ziyaret etti. Sözleşmeye, "Biz’ler Gökkuşağıyız” diyen HDP'nin İstanbul kadın milletvekili adaylarının ardından CHP'li adaylar da imza attı.

ABD’de eşcinsel evlilikler yasallaştı

Amerika Birleşik Devletleri’nde Yüksek Mahkeme, eşcinsel evliliğin anayasal bir hak olarak tüm ülkede kabul görmesi için yapılan başvuruyu kabul etti. Yüksek Mahkeme’de LGBTİ evliliğin yasaklaşmasını beşe karşı dört oyla kabul etti. Eşcinsel evlilik artık ABD’nin 50 eyaletinde de yasal olacak.

Onur Yürüyüşü’ne polis saldırısı

İstanbul Taksim Meydanı'ndan Galatasaray'a yapılmak istenen yürüyüş öncesinde polis göstericilere müdahale etti. Polis göstericileri dağıtmak için biber gazı ve tazyikli su kullandı. Onur Yürüyüşü'nü organize edenler sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinden, valinin yürüyüşü önceden haber vermeksizin yasakladığını bildirdi. Organizatörler, yürüyüşün bu yıl Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle yasaklandığını belirtti. Onur Yürüyüşü'nün geçen yıl da Ramazan ayında yapıldığına dikkat çeken organizatörler, o zaman böyle bir sorun yaşanmadığını hatırlattılar.

İstanbul Valiliği'nin 13. LGBTİ Onur Yürüyüşü'nü ramazanı gerekçe göstererek iptal etmesinin ardından polisin kalabalığa biber gazı ve TOMA ile müdahale etmesi akıllara AKP’nin seçim döneminde bastırdığı broşürü getirdi. LGBTİ bireylere özgürlük getirdiğini iddia edilen AKP broşürlerinde “Türkiye, Gay Pride yapabilen bir ülke” ifadesi yer almıştı.

HDP’li Önder: Vali artık sayın değil

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 13. LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne Valilikçe yasaklanarak göstericilere sert müdahale edilmesiyle ilgili olarak, “Bunu böyle yapmasalar savaş ve diğer başlıklarda da kontrolü elden kaçıracaklarını düşünüyorlar ama son anları diyebiliriz” iadelerini kullandı. Önder, “Sayın valinin yasak kararı, sizce yasal mı?” sorumuza, "Yasal mı bilmem ama o vali artık sayın değil” yanıtını verdi.

Belediyede Onur Haftası etkinliği

Türkiye'de bir ilk gerçekleşerek 'devlet kurumu' niteliğindeki Beşiktaş Belediyesi'nde 'LGBTİ Onur Haftası' etkinliği düzenlendi. Beşiktaş Belediyesi Başkanı Murat Hazinedar'ın ev sahipliğinde yapılan resepsiyona ABD Büyükelçisi John Rodney Bass ve çok sayıda önemli isim katıldı.

Yeni Akit’ten Onur Yürüyüşü yorumu: Kadınının da, erkeğinin de yaptığı, tek kelimeyle orospuluktur

Yeni Akit Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya, on binlerce kişinin katıldığı ve polisin sert müdahalesi ile engellenen Taksim'deki 13. LGBTİ Onur Yürüşü'ne ilişkin olarak, nefret söylemi içeren ifadeler kullandı. "Kadınının da, erkeğinin de yaptığı, tek kelimeyle orospuluktur" diyen Karakaya, "Devlet; hem 'ahlâk katili', hem de 'Türkçe katili' bu güruha engel olmakla kalmamalı, belli merkezlerde toplamalı 'psikolojik tedavi' süreçleri başlatmalı ve iyi olmadan da insan içine salmamalıdır!" dedi.

Bülent Arınç: CHP ve HDP’nin LGBTİ’lere destek olması fevkalede utanç vericidir

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İstanbul'da düzenlenen LGBTİ Onur Yürüyüşü'ne ilişkin sorulan soruya, "Maalesef özellikle hanım kardeşlerimizin bulunduğu bir yerde söylemekten haya ediyorum ama birileri bunu onur haline getiriyor. Bunların güpegündüz çırılçıplak hale gelip, İstanbul'un göbeğinde meydan okumaları eğlenmeleri ve ne yazık ki CHP ve HDP'li milletvekillerinin bunlara destek olması fevkalade üzüntü vericidir" ifadelerini kullandı.

Bursa’da LGBT’lere saldırı

Bursa'da yapılması planlanan "LGBTİ Onur Yürüyüşü"nü gelen tehditler yüzünden iptal ederek basın açıklaması yapan gruba taşlı saldırıda bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Boysan Yakar ve Zeliş hayatını kaybetti

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün danışmanı, LGBTİ aktivisti Boysan Yakar ve feminist LGBTİ aktivisti Zeliha Deniz, Çanakkale’de hayatını kaybetti.

Trans destek hattı kuruldu

İstanbul LGBTTİ Dayanışma Derneği’nin yürüttüğü ve Açık Toplum Vakfı'nın desteklediği proje ile trans bireylere hukuki destek sağlanması, şiddete maruz kalan kişilerin korunması hedefleniyor.

Barack Obama LGBT dergisine kapak oldu

Amerika'da yayınlanan LGBT dergisi Out son sayısında Barack Obama'yı kapağına taşıdı. Dergi, Obama'dan, 'yılın müttefiki' olarak bahsetti.

Ahmet Yıldız davası yine ertelendi

Eşcinsel olduğu için babası tarafından öldürülen Ahmet Yıldız davasının 21. duruşması 1 dakika sürdü. Dava, 5 Nisan ertelendi.

Eşcinsel hakem tazminat davasını kazandı

Hakem Halil İbrahim Dinçdağ, cinsel yöneliminden ötürü meslekten men edilmesine ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu’na açtığı tazminat davasını kazandı.