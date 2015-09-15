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Çevre

'2015 ve 2016, tarihin en sıcak yılları olabilir'

NCAS katkısıyla Birleşik Krallık Meteoroloji Ofisi bir rapor hazırladı

15 Eylül 2015 10:59

Bilim insanları, 2015 ve 2016’nın küresel düzeyde tarihin en yüksek sıcaklıkların ölçüldüğü yıllar olacağını ileri sürdüler.

İngiltere’de Ulusal Atmosfer Bilimi Merkezi’nin (NCAS) katkısıyla Birleşik Krallık Meteoroloji Ofisi’nin hazırladığı raporda, son 10 yıldır küresel ısınmada gözlemlenen yavaşlama eğiliminin sona erdiği, önümüzdeki yıllarda dünya genelinde ortalama sıcaklıkların yeniden artacağı uyarısı yer aldı. NCAS uzmanlarından Rowan Sutton, “Dünya okyanusları ve atmosferde sera gazı emisyonları nedeniyle düzenli enerji birikiminin etkilerini görüyoruz” dedi.

 

50 yılın en 'Nino'su

 

Hürriyet'te yer alan haberde rapora göre, Pasifik Okyanusu’nda gerçekleşen El Nino hava olayı da sıcaklık artışında önemli rol oynayacak. Pasifik Okyanusu’nda deniz yüzeyi sıcaklığının ortalamanın 2 derece üzerine çıkabileceği belirtilen açıklamada, 2015 yılının son yarısında etkisini giderek artırması öngörülen El Nino’nun, son 50 yılın en güçlülerinden olabileceğine işaret edilmişti. El Nino esnasında orta ve doğu tropikal Pasifik Okyanusu’nun deniz suyu yüzey sıcaklığı, normalden belirgin şekilde daha yüksek oluyor.

 

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