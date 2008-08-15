2015 MODEL BMW

Otomobiller 2015 yılında nasıl görünecek? Büyük ihtimalle günümüzdeki arabalardan pek farklı olmayacaklar. Aynı soruyu Turin’deki Avrupa Tasarım Enstitüsü Transportasyon Tasarımı öğrencilerine sorduğunuzda ise cevaplar biraz farklı oluyor.

BMW için hazırlanan konsept tasarımları, 2015’ten çok 2115 için tasarlanmış gibi görünüyor. Jai Ho Yoo ve Lukas Vanek tarafından hazırlanan BMW ZX-6 konsepti ilginç hatlara sahip.



Aeordinamik açıdan daha verimli olsa da, ne kadar pratik bir konsept olduğu tartışılır. Eğer 2015 yılında otomobillerin ne kadar çılgın göründükleri, pratikliklerinden daha önemli hale gelirse, o zaman ZX-6 konsepti oldukça başarılı olacak demektir.