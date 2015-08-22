'2015, 4 bin yılın sıcak rekorunu kırdı'

Temmuz ayı ve 2015 yılı sıcaklık kayıtlarının tutulduğu 1880’den bugüne kadar yeryüzünde ölçülen en sıcak ay ve yıl oldu.

Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) temmuz ayının tüm zamanların en sıcak ayı, 2015 yılının da görülen en sıcak yıl olduğunu açıkladı. Veriler NASA ve Japon Meteoroloji Kurumu tarafından da onaylandı. NOAA, sıcaklık kayıtlarının temmuz ayının son 4 bin yılda görülmüş en sıcak ay olabileceğini de tahmin ettiklerini söyledi.

NOAA’nın bir kötü haberi daha var. Okyanus üzerinde fırtınalar oluşmasına sebep olan El Nino sisteminin bu yıl 1997’dekinden daha fazla etkili olabileceği belirtiliyor. NOAA’ya göre El Nino’nun 2015-16 kış mevsiminde görülme ihtimali yüzde 90.

Afrika sıcakları geliyor

Türkiye’de etkisini sürdüren Afrika sıcaklarının önümüzdeki haftadan itibaren yerini yaz yağışlarına bırakacağı bildirildi. Prof. Dr. Orhan Şen, son iki haftadır rüzgârın da hafiflemesiyle ülke genelinde sıcaklıkların tavan yaptığını söyledi. Şen, “Türkiye’de sıcaklık, sürekli mevsim normallerinin 6-8 derece üzerindeydi. Eylülden itibaren de Afrika sıcakları gidecek, yaz yağışları gelecek” dedi.