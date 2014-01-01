T24 LogoT24 Logo
Yaşam

2014'ün ilk dakikalarında aramıza katılanlar

2014'e merhaba diyen ilk bebekler Adıyaman ve Kayseri'de dünyaya geldi

01 Ocak 2014 10:12

Adıyaman'da yeni yılın ilk bebeği Reyhan ve Ramazan Okan çiftinin kızı oldu. 2014'ün ilk bebeğine Damla ismi verildi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Servisi Kadın Doğum Doktoru Yrd. Doc. Mehmet Bülbül, kentte yılın ilk bebeğini sezeryan ile dünyaya getirdiklerini söyledi.

İlk bebeklerini dünyaya getirmenin mutluğunu yaşayan Reyhan Okan ise eşinin İstanbul'da çalıştığını, çocuklarının ismini Damla koyacaklarını anlattı.

 

Kayseri

 

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğinde, Neslihan Sarptaş (19), normal doğumla bir kız bebek dünyaya getirdi. İlk bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan Sarptaş, "Yaren" adını verdikleri kızının 2014 yılının ilk bebeği olmasının da ayrı bir sevinç olduğunu söyledi.

ETİKETLER

bebekadıyamankayseri2014

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24