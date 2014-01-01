2014'ün ilk dakikalarında aramıza katılanlar

Adıyaman'da yeni yılın ilk bebeği Reyhan ve Ramazan Okan çiftinin kızı oldu. 2014'ün ilk bebeğine Damla ismi verildi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Servisi Kadın Doğum Doktoru Yrd. Doc. Mehmet Bülbül, kentte yılın ilk bebeğini sezeryan ile dünyaya getirdiklerini söyledi.

İlk bebeklerini dünyaya getirmenin mutluğunu yaşayan Reyhan Okan ise eşinin İstanbul'da çalıştığını, çocuklarının ismini Damla koyacaklarını anlattı.

Kayseri

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğinde, Neslihan Sarptaş (19), normal doğumla bir kız bebek dünyaya getirdi. İlk bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan Sarptaş, "Yaren" adını verdikleri kızının 2014 yılının ilk bebeği olmasının da ayrı bir sevinç olduğunu söyledi.