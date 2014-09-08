2014’ün ilk 8 ayında 272 inşaat işçisi hayatını kaybetti

Ali Sami Yen Stadyumu’nun yerine yapımı süren Torun Center’da meydana gelen asansör faciasında 10 işçi hayatını kaybetti. Son facia ile birlikte 2014’ün ilk 8 ayında hayatını kaybeden inşaat işçisi sayısı 272 oldu.

Emekli / Emeklilik çağında çalışan işçilerin en fazla inşaat sektöründe çalıştığı bilgisinin yer aldığıİşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verileri şöyle:

Her ay onlarca işçi inşaatlarda ölüyor

Aylara göre baktığımızda

Ocak’ta 26 işçi,

Şubat’ta 35 işçi,

Mart’ta 29 işçi,

Nisan’da 27 işçi,

Mayıs’ta 32 işçi,

Haziran’da 40 işçi,

Temmuz’da 26 işçi,

Ağustos’ta 40 işçi,

Eylül’ün ilk haftasında 17 inşaat işçisi hayatını kaybetti.

İnşaatlarda en sık görülen ölüm nedeni yüksekten düşme

Düşme nedeniyle 155 işçi,

Göçük, Ezilme nedeniyle 50 işçi;

Elektrik Çarpması nedeniyle 17 işçi;

Diğer nedenlerden dolayı (kalp krizi vb.) 15 işçi;

Trafik, Servis Kazası nedeniyle 13 işçi;

Patlama, Yanma nedeniyle 10 işçi;

Nesne Çarpması, Düşmesi Nedeniyle 7 işçi;

Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 5 inşaat işçisi can verdi...



İnşaatlarda çocuk işçiler de var...

İnşaat işkolunda 5 çocuk işçi hayatını kaybetti.



15 yaşındaki Barış Ergin, Adana Ceyhan’da 5 katlı binanın 3’üncü katında sıva yaparken dengesini kaybederek aşağıya düştü...



16 yaşındaki Yılmaz İdareci, Ankara Eryaman’da inşaatın 8’inci katından düştü. Yılmaz’ın babası sara hastasıydı, liseyi bıraktı ve Sivas’ta üniversitedeki ablasını okutmak için çalışıyordu...



16 yaşındaki Ali Fırat Belder, Şanlıurfa’da inşaatın 9’uncu katından düştü...



16 yaşındaki Suriyeli Abdul Hakim, Adana Çukurova’da sigortasız günlük 30 TL’ye çalışıyordu. Yüksekten düştü...



17 yaşındaki Emre Aksüt, Karaman OSB’de bulunan bir bisküvi fabrikasının inşaatında çalışırken yüksekten düştü...



Emekli / Emeklilik çağında çalışan işçiler en çok inşaat işkolunda

İnşaat işkolunda emekli/emeklilik çağında çalışan 52 işçi can verdi... Bu durum inşaatlarda birçok işçinin sigortasının yatırılmadığı ve emekli olamadığının; herhangi bir işten emekli olanların geçinemeyip inşaatlarda çalıştığının ya da kademeli geçişten dolayı emekli olup maaş alamayan işçilerin inşaat işkolunda emek verdiğinin bire göstergesidir de...



80 yaşındaki inşaat ustası Ömer Çabuk’un İzmir’de iş görüşmesi için gittiği inşaatta 1’inci kattan düşerek yaşamını yitirmesi emekli dostlarımızın yaşamının bir özetidir...



İnşaatlarda göçmen işçilik yaygınlaşıyor

İnşaat işkolunda 9 göçmen işçi yaşamını yitirdi.



Suriyeli Mahmud Ahmedi’nin üzerine Mardin Artuklu’da bulunan 15 katlı binanın 12’inci katına kurulan yük asansörü düştü...



İsmini öğrenemediğimiz bir Gürcü işçi Ordu Üniversitesi’nde arızalanan su deposunu tamir ederken elektriğe çarpıldı...



Mustafa isimli Suriyeli işçi aç ve işsiz olduğunu söyleyerek 5 gün önce işe girdiği inşaatın, 5’inci katındaki vincin üzerindeki malzemeyi indirmeye çalışırken düştü...



Afgan işçi Salman Muhammad Jawad Manisa’da Emekliler Parkı Yer Altı Otoparkı inşaatında toprak kayması sonucu duvar altında kaldı...



Suriyeli işçi Zeki Cuma Ahmed, Mersin Tarsus’ta inşaatın 3’üncü katından 10 metreden betona düştü...



Suriyeli işçi Ghaıyath Alezza, Adana Çukurova’da sigortasız günlük 30 TL’ye çalışıyordu. Hiçbir önlem alınmadan çalıştığı inşaatın 10’uncu katından düştü...



Suriyeli Abdul Hakim, Adana Çukurova’da sigortasız günlük 30 TL’ye çalışıyordu. Yüksekten düştü...



Suriyeli işçiler Cesim El Musd ve Mustafa Javuer, Konya Karatay’da çalıştıkları inşaatın kamyonet kasasından oluşturulan konteynerda kalırken bir kova içinde yaktıkları odunlardan sızan karbonmonoksitten zehirlendiler...

Buna göre:



Büyük şirketler ve TOKİ’nin yaptığı 3.Köprü, bağlı otoyol projeleri, rezidanslar gibi projelerde 54 inşaat işçi can verdi...



Kentsel dönüşüm nedeniyle 5 katlıdan 15 katlıya kadar yapılan apartmanlardan binaların tadilat işlerine kadar küçük ve orta düzeyde müteahhitlerin işlerinde çalışan 166 inşaat işçisi

Devlet, belediye ve üniversite binalarının inşaatında çalışan 24 işçi

Karayollarında çalışan 12 yol işçisi

HES ve Termik santral inşaatlarında çalışan 16 işçi hayatını kaybetti.

İnşaatlarda çalışan ve yaşamını yitiren 272 işçinin tamamına yakını taşeron olarak çalışıyordu...



İstanbul, Ankara, Adana, Bursa, Kocaeli, İzmir, Kayseri, Ordu...

54 ölüm İstanbul’da;

11 ölüm Ankara’da;

9’ar ölüm Adana, Bursa ve Kocaeli’nde;

8’er ölüm İzmir ve Kayseri’de;

7 ölüm Ordu’da;

6’şar ölüm Antalya, Isparta, Konya ve Manisa’da; 5’er ölüm

Aydın, Edirne, Hatay, Tekirdağ ve Trabzon’da;

4’er ölüm Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Karaman, Kastamonu ve Mersin’de;

3’er ölüm Adıyaman, Batman, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Malatya, Mardin, Sakarya, Samsun, Tokat ve Afganistan’da;

2’şer ölüm Bingöl, Düzce, Erzurum, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Muğla, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Irak ve Özbekistan’da;

1’er ölüm ise Aksaray, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Giresun, Iğdır, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Muş, Yozgat ve Zonguldak’ta yaşandı...