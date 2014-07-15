2014'ün en kanlı saldırısı



Afganistan, bu yıl içindeki en ağır saldırılardan birine maruz kaldı. Ülkenin doğusundaki bir pazar yerinde düzenlenen saldırıda en az 89 kişi hayatını kaybetti.

Patlayıcı yüklü aracın içindeki bir kişinin, otomobili kalabalık üstüne sürdüğü ve tezgâhların arasında patlattığı bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı sözcüsü General Zahir Asimi, ölü sayısının daha da artabileceğini kaydetti. Patlamada, 100'den fazla kişinin de yaralandığı açıklandı.

Polisin bombalı araç konusunda ihbar aldığı ancak aracı durdurmayı başaramadığı kaydedildi.

Patlama sebebiyle çok sayıda dükkânın hasar gördüğü belirtildi. Patlamanın meydana geldiği yerin, ordunun Taliban'a karşı operasyon başlattığı Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesi sınırına yakın olduğu ifade edildi.

Operasyon nedeniyle çok sayıda militan Afganistan'a kaçmıştı. Ancak Taliban sözcüsü, saldırıyı üstlenmediklerini bildirdi.