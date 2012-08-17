AKP'de 30 Eylül'de yapılacak kurultayda Başbakan Erdoğan'ın 2014'te Cumhurbaşkanı olması beklentisiyle kadrolar yeniden yapılandırılacak. Başbakan Erdoğan’ın milliyetçi, liberal, sol kimliğiyle bilinen bazı isimleri partiye kazandırmak istediği iddia edildi. Erdoğan’ın kongreye sunacağı liste 2014 sonrasında nasıl bir parti istediğinin işareti olacak. MKYK listesinin kabine ve parti revizyonu, gelecekte nasıl bir AKP istendiği konularında fikir verecek.

Ömer Erbil'in Radikal gazetesinde yer alan haberinde AKP'nin 2014 için hazırladığı yeni oluşumun detayları şöyle:



2014'ten sonra yeni bir AKP geliyor



AKP, cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı 2014 yılına göre yapılanacak. Hesaplar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Köşk’e çıkacağı üzerine ve kadrolar da buna göre yenilenecek. 2014 mimarisi üzerine çalışan Erdoğan, Numan Kurtulmuş hamlesinin devamına hazırlanıyor. Şu ana kadar katılımı belli olan tek isim eski DP Genel Başkanı Süleyman Soylu. ‘Usta’lık döneminde iyice ‘muhafazakâr’laştığı eleştirisi yapılan AKP’nin farklı kesimlere açılım düşündüğü, Başbakan Erdoğan’ın milliyetçi, liberal, sol kimliğiyle bilinen bazı isimleri partiye kazandırmak istediği söyleniyor. AKP kulislerinde temas kurulan popüler isimleri konuşulmaya başlandı.



14 Ağustos’ta 10 yaşını dolduran AKP’nin 30 Eylül’de yapacağı kurultay partinin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Kongreyle beraber kadro yenileşmesi yapmış ‘Yeni AK Parti’ oluşacağı beklentisi yükseldi. Başbakan Erdoğan’ın kongre sonrasında parti ve kabinede değişikliğe gideceği biliniyor. Sayıları 70’i bulan ve üç dönem kuralı gereği yeniden milletvekili olamayacak isimler geri plana çekilecek. Partinin yeni jenarasyonu öne çıkacak. Başbakan Erdoğan, kongrede son kez genel başkan adayı oluyor. Erdoğan’ın kongreye sunacağı liste 2014 sonrasında nasıl bir parti istediğinin işareti olacak. MKYK listesinin kabine ve parti revizyonu, gelecekte nasıl bir AKP istendiği konularında fikir verecek.



‘Numan Bey ile pazarlık yapmadık’



Radikal’in 28 Haziran günü duyurduğu Kurtulmuş ve Soylu’nun AKP’ye katılacağı haberi resmiyet kazandı. AKP’nin 14 Ağustos Salı günü yapılan MKYK toplantısında katılımlar karara bağlandı. Başbakan Erdoğan , MKYK üyelerine Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Kurtulmuş’a genel başkanlık, belediye başkanlığı, bakanlık sözleri verildiği öne sürülmüştü. Erdoğan, bu spekülasyonların doğru olmadığını “Numan Bey ile pazarlık yapılmadı. Hiçbir ön şart konuşulmadı” sözleriyle açıkladı.

Numan Kurtulmuş’un 30 Eylül’deki AKP Kongresinde katılacağı bekleniyordu. AKP kurmayları katılımın 12 Eylül ’deki genişletilmiş il başkanları toplantısında olacağını söylüyor. Böylece, Erdoğan ile Kurtulmuş’un kongre öncesi ortak çalışma yapacağı, HAS Parti ve kadrolarının geleceğini netleştireceği söyleniyor. AKP MKYK’da DYP’li eski Antalya Belediye Başkanı Hasan Subaşı’nın ismi de gündeme geldi ancak bu konuda bir karar alınmadı.