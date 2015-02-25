'2014'ten beri İran'a 1 milyar dolar kaçırıldı' iddiası Meclis'te!

Türkiye ve Dubai üzerinden uçuşlarla Mart 2014'ten beri İran'a 1 milyar dolar kaçırıldığı iddiası Meclis'te gündeme geldi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu konuyla ilgili olarak bir soru önergesi verdi.

Reuters’ın İranlı yetkililer ve batılı diplomatik kaynaklara dayandırarak verdiği bilgilere göre Türkiye ve Dubai üzerinden ekonomik ambargoyu delmek için İran’a 2014 Mart’ından beri 1 milyar dolar kaçırıldı.

Türkiye üzerinden kaçak yollarla İran’a para sokulduğu iddiası ise Meclis gündemine geldi. Konuyla ilgili olarak CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu bir soru önergesi verdi.

İşte Tanrıkulu’nun verdiği soru önergesi:

Basına yansıyan haberlere göre, İranlı yetkililerin ve batılı diplomatik kaynakların verdiği bilgilere göre, Türkiye ve Dubai üzerinden ekonomik ambargoyu delmek için İran’a 2014 Mart’ından beri 1 milyar Dolar kaçırıldığı iddia edilmektedir. İran’ın nükleer programına karşı uygulanan ambargo çerçevesinde İran uluslararası bankacılık sisteminden çıkarılmıştı ve yasal olmayan para transferinde İran merkez bankasının önemli bir rol oynadığı ifade edilmektedir. Para transferinin Dubai ve Türkiye’den İran'a yapılan uçuşları kullanan kuryeler aracılığıyla bavulla veya Irak-İran sınırından yapıldığı yine iddialar arasındadır.

Bu bağlamda;

1- Türkiye ve Dubai üzerinden ekonomik ambargoyu delmek için İran’a 2014 Mart’ından beri 1 milyar Dolar kaçırıldığı iddiası doğru mudur?

2- Para transferinin Dubai ve Türkiye’den İran'a yapılan uçuşları kullanan kuryeler aracılığıyla bavulla veya Irak-İran sınırından yapıldığı iddiası doğru mudur?

3- İddialar doğru ise, konu ile ilgili sorumluluğu bulunanlar kim ya da kimlerdir? Sorumluluğu bulunan kişi ya da kişiler hakkında işlem yapılmış mıdır ya da yapılacak mıdır?

4- Konu ile ilgili olarak AKP Hükümeti kamuoyuna açıklama yapacak mıdır?

5- Türkiye üzerinden para transferinin karşılığında kullanılan paravan şirketler hangileridir? Bu paravan şirketlere para transferi karşılığında yapılan ödemeler toplamı ne kadardır?