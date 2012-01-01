'2014'te üç sandık birden olmaz'

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5 değil, 7 yıl. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da Cumhurbaşkanı'nın görev süresini 7 yıl olarak İfade etti.. Bozdağ, Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı."Cumhurbaşkanı görev süresini öne almanın da uzatmanın da hukuken imkanı yok. 7 yıldan 5 yıla indirildiğinde, o zaman kötü bir yol açılmış olur."Yani Bozdağ'a göre, Cumhurbaşkanı'nın görev süresiyle ilgili tartışmalar, anayasa değil, yasa değişikliğiyle aşılmalı. Çünkü eğer anayasa değişikliği ile olursa, çoğunluğa sahip olan partinin, Cumhurbaşkanının görevine son verebilme ihtimali doğar."Bu tartışmaları sona erdirecek şey, Meclis'in çıkaracağı kanuni düzenlemeyle bu konudaki boşluğu doldurmasıdır."O tasarı, gelecek hafta Anayasa Komisyonu'nda görüşülecek. Hükümet, düzenlemenin hızla çıkmasından yana."Süre tartışmaları herkesi rahatsız ediyor. Cumhurbaşkanlığı makamı böyle bir konu üzerinden tartışma konusu yapılması doğru değil, bu kanunun süratle çıkması taraftarıyız."Peki 2014'te vatandaşın önüne 3 sandık gelir mi? Cumhurbaşkanlığı, belediye ve milletvekili seçimleri aynı anda yapılır mı? Bekir Bozdağ'a göre en fazla 2 sandık olur: "Üç sandık düşüncesi hukuken de fiilen de mümkün değil. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2014'ün Ağustosunda olacak. Bunu öne çekme imkanı yok. Ha belediye seçimiyle bu seçim arasında bir yıl süreden az bir süre olursa, o zaman milletvekili seçimleriyle birleştirilmesinde anayasal imkan var."Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olması halinde de AK Parti'de liderlik sorunu olmayacağı görüşünde.