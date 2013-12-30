2014'te iş dünyası neler bekliyor?

2013 yılını büyüme beklentilerine paralel bitiren Türkiye seçim yılı 2014'e, gündeminde Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu ile giriyor. İş dünyasının temsilcileri ise kabinenin değişmesine, siyasette gerilime neden olan bu krizin yanısıra yükselen kurun da etkisiyle yeni yılı öngörmeye çalışıyor.

Wall Street Journal'dan Ayşegül Akyarlı Güven iş dünyasının altı önemli ismi ile görüşerek 2014 beklentilerini sormuş.

Görüşmelerde şu ana kadar "Bunların olabileceğini tahmin etmiştim" diyen tek bir patron yok. Ancak yine de işdünyası 2014 beklentileri konusunda ikiye bölünmüş durumunda. "Biz aşılıyız. Bize birşey olmaz" diyen de var, yatırım ve büyüme planlarını revize ettiğini söyleyen de. İş dünyasının 2014 beklentileri şöyle:

'İç tüketime yönelik projeksiyonlarımız yavaşlayabilir'

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar

"2013 yılında genel olarak yatırımlarla geçen bir yıldı. Onlar devreye girdi. Hareketlilik yaşadık. Daha iyi sonuçlar olabilirdi. Ama en son geçtiğimiz günlerde yaşananlarla ani sıccak para ve siyasi ortam konusundaki gelişmeler kaynaklı ufak bir değişim oldu. 2013te otomotiv, otomotiv yan sanayi alanında kapasite artışı yaşandı. Çelik üzerine bir yatırım devreye alındı. Alimünyum ve galveniz üzerine bir tesis yatırımımız oldu.

Bunlar devreye alındı ancak istihdam 2014'e sarktı. 2014'te grup olarak Hyundai dahil 7 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. 2014'te en büyük riski siyasal istikrar olarak görüyorum. İhracata yönelik yatırımlarla bu riskin etkisi giderilmiş oluyor. Bizim de ihracata hizmet eden bir yapımız var. Ancak iç pazardaki tüketime yönelik projeksiyonlarımızda bir yavaşlama olabilir."





'10 günde çok şey değişti 2014'te korusak yeterli'

Desa Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet

''Biz saat 5'te bir toplantı yapacağız çalışanlarımızla. Şu an oturdum. Onlara nasıl bir mesaj vereyim die düşünüyorum. 10 gündür yaşanan bu olay beklenmiyordu Türkiye ayrıştı. Biz de 2014 yılında bundan kötü olmasın diye uğraşacağız. Çok büyük bir büyüme beklemiyoruz ama finansallar ve maliyetler değişecek. Sağduyu hakim olursa kazasız belasız çıkarız diye düşünüyoruz. Enflasyon oranında kendimizi koruyabilirsek bizim için yeterli. Böyle çok yatırım hedeflemiyoruz. Organize perakendede büyüyorduk. Arz arttıkça devam ettik. 2014 için şu günden imzalanmış 5-6 yatırım dışında bir hedefimiz yok. Daha kâr odaklı işlerle devam edeceğiz.

10 gündür beklemediğimiz şeyler yaşıyoruz. Kimse öngörmedi. "Öngördüm" diyen kahin olsun. 10 güne birçok şey değişti. Marta kadar bu devam eder. Bu çalışanlara 2 bin sahip kaldıkça onlarla olalım istiyorum. Ben Desa'nın kredi kullanımlarını herşeyi 5 yılla orta vadeli organize etmişttim. 2013 mart-nisan aylarında kredi kullanımlarımızı bu şekilde değiştirmiştik. Kısa vadeli bırakmadık borçları. Sektörün en yüksek ihracatını yapıyoruz. Döviz riski taşımıyoruz."

'Biz ne vartalar atlattık bu da geçer'

NG Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral

"Biz 2013'ü çok iyi geçirdik. 2014'ü de çok iyi geçireceğiz. Bu sıkıntılar geçici. Hepsi geçer. Ne vartalar ne muhtıralar gördük biz. Enflasyonlar, devalüasyonlar, Cumhurbaşkanı krizleri gördük. 2014'ü çok iyi geçireceğiz. 2013'ten başlamış yatırımlarımız devam ediyor. 2014'te turizm yatırımları yapacağız. Biz herşeyi ona göre planlıyoruz. Bugün için 500'ü üniversite mezunu 3960 kişi çalıştıyoruz. Bunu 2014'te 4.500-5 bin aralığına çıkacağız.

Plan revize etmiyoruz. Yüzde 14 büyüme hedefliyoruz. Geçen sene de yüzde 14 hedefledik. Bu hedefi aştık. İç talep ve ihracatta dengeli büyüyeceğiz. Evet Dolar-Euro yükseldi ama bir zamanlar düşük diye bağırıyorlardı. Şimdi yüksek diye bağırıyorlar. Kurun olması lazım gelen seviyelerdi bunlar."

'2014 için umutlu ama tedbirliyiz'

Derimod Yönetim Kurulu Başkan Yard. Sedef Orman

"2013 yılı gayet beklediğimiz gibi geçti. 2014 yılı için de kurdan ve genel belirsizlikten çekinmiyoruz. Umutluyuz, ama tedbirliyiz. Yatırım planlarımızda herhangi bir revizyona gimedik. 2013 yılı zaten bizi için çok yatırımlı bir yıldı Bu yıl da 8 yeni mağaza açmak istiyoruz. Yurtdışı açılımımız başlıyor. Rusya'da mağaza açacağız. 2014 yılı için de problem görmeden yatırımlarımızı sürdüreceğiz."

'Tekstilde değil ama tarımda büyüyeceğiz'

Roman Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Toplusoy

"2013 güzel geçti. 2014'ün de tahmin edildiği gibi kötü geçeceğine inanmıyorum. Dinamik bir ülke bunları aşar. Yatırımlarımız olacak. Biz tekstilde olmasa da çiftlik ve tarımda yatırımlarımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Tekstilde ise çok temkinliyiz. Çünkü şirketler birden bire büyüdü.

2014'ü derlenip toparlanma zamanı olarak görüyoruz. Bir sağımıza solumuza bakıp, AVM'lerin pozisyonu ne olacak görmek istiyoruz. Son dönemde açılan AVM'lerin iş yapmadığını görüyoruz.

Dikkat etmemiz gerektiğini de görüyoruz. O nedenle bu alanda dikkatli büyümeyi tercih ediyoruz. Son yaşananlar nedeniyle bir reviyona gitmedik. Gitmeyeceğiz. Bu olayları, ne olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Ülkemizde de büyük yolsuzluklar olduğuna inanmıyorum."



'Fırtına çıktı diye gemiyi terkedecek halimiz yok'

Sanko Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu

"2013 Sanko için iyi geçti. Büyüme hedeflerimize ne kadar ulaşabildiğimizi henüz hesaplamadık. Ama kur yükske kapatınca hedefler değişti tabi. Yine de 2013 iyi geçti. 2014'te bazı karamsarlar karamsar. Ama ben karamsar değilim. Bizim yatırımlarımız sürüyor. Başka ülkelere de gideceğiz. İhracat odaklı büyüyeceğiz. İç piyasa da paralel gidiyor. Büyük demokratik ülkelerde böyle sosyal ya da siyasi sorunlar olabilir. Çalkantılar olabilir. Bu bir fırtnadır. Yelkeni yırtmadan devam etmemiz lazım. Dışarıda bunları çok konuşmak doğru değil. Biran önce herkes itina gösterirse herşey iyi olur.

Biz şahsen son 2 haftada hedeflerimizde hiçbir revizyon yapmadık. Hiçbir yatırımdan vazgeçmedik. Bu gemide hepimiz varız. Bu gemi sallandı, rüzgar çıktı diye gemiyi terk edecek halimiz yok. Fırtına olur ama Türkiye gücünü bulur. Tam olarak rakkama döküp netleştirmemiş olsak da 2014'te yatırımlarımız 1 miilyar doları bulur. Ek istihdam da sağlayacağı. Bu da minimum 400 -500 kişiyi bulur."