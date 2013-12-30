Borsa hızlı yükseldi, dolar 2,12'ye geriledi

Borsa haftanın ilk işlem gününde hızlı yükseliş gösterdi. Yıl sona ererken likiditenin düşük olduğu piyasada dolar, TL karşısında 2,12'ye geriledi. Merkez’in döviz satım ihaleleri yakından izlenecek.

Geçen hafta yurtiçinde artan siyasi tansiyon nedeniyle haftalık kaybı yüzde 10'a yaklaşan BIST 100 Endeksi XU100 yeni haftaya tepki alımlarıyla başladı.Endeks yüzde 2,20 primle açıldıktan sonra devam eden alımlarla ilk seansı yüzde 3,2 kârla 65 bin 944 puandan tamamladı. İkinci seansta da yükselişe devam etti.

Dolar 2,12'ye geriledi

Yıl sonu nedeniyle likiditenin oldukça düşük olduğu piyasada dolar/TL siyasi endişelerle geçen hafta test ettiği tarihi zirveye yakın seyrediyor. Parite 2,12 seviyesinde.

Merkez Bankası döviz satacak

Bugün bir günlük ek parasal sıkılaştırma uygulayacak olan TCMB, döviz satım ihaleleri ile iki günde minimum 1,2 milyar dolar satacak. Bir bankanın döviz masası yetkilisi, 2,17 seviyelerinden yabancı yatırımcıdan bir miktar realizasyonu geldiğini söyleyerek, "Dolar/TL'de yukarıda 2,17 seviyeleri tutmuş görünüyor. TCMB bugün ve yarın minimum 600'er milyon dolar satacak. Piyasa ise daha fazla satış olacak mı diye izlemede. Kurda aşağıda 2,14 ve 2,12 seviyeleri izlenecek. Yine likiditenin kötü, hareketlerin sert olduğu bir hafta bizi bekliyor" dedi. Aynı bankacı, "TCMB doğrudan müdahale yerine ihalelerle daha fazla satmayı tercih edebilir. Ancak kur bu seviyelerde iken her şey mümkün" dedi. Cuma günü tarihi zirve olan 2,1765'e kadar yükselen ve saat 17.34'te 2.1570/2.1585 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah saat 0846'da 2.1505/2.1516 seviyesindeydi.

Dolar, 17 Aralık'tan bu yana yüzde 7 düştü

Dolar/TL'de Cuma günü itibariyle soruşturmanın başladığı 17 Aralık'tan beri değer kaybı yüzde 7'ye yakın oldu. Cuma günü tarihi rekor seviye olan 2.5943'e yükselen ve aynı saatte 2.5662 seviyesinde olan sepet bazında TL ise bu sabah 2.5515 seviyesindeydi.