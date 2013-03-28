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Yaşam

2014'te hac kurası çekilmeyecek

2007 yılında başlayan kura sistemiyle yedi yıl boyunca kuradan ismi çıkmayan hacı adayları 2 yıl içerisinde kurasız olarak kutsal topraklara gönderilecek

28 Mart 2013 14:26

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, gelecek yıl hac kurasının yapılmayacağını, 2007’den bu yana her yıl başvurmasına rağmen hacca gidemeyenlerin gönderileceğini  söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda gerçekleşen 2013 yılı için haca gideceklerin kura çekimine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 2007 yılında başlayan kura sistemiyle yedi yıl boyunca kuradan ismi çıkmayan hacı adaylarının 2 yıl içerisinde kurasız olarak kutsal topraklara göndereceklerini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez “Geçen yıl bu salonda size bir vaadim vardı. Yedi yıl boyunca hac kura çekimlerinden ismi çıkmayan hacı aday adaylarımızı kurasız götüreceğiz demiştik. Bu yıl itibarıyla bu rakam 120 bine ulaştı. Bu sene 30 bin hacı aday adayının isminin bu kurada çıkacağını düşünüyoruz. Geriye kalan 90 bin kişinin kutsal topraklara gidebilmesi için 2014 yılında kura çekimi yapmayacağız. 90 bin kişi arasında yapacağımız kura ile 70 binini kutsal beldeye götüreceğiz. Kalan 15-20 bin kişiyi ise 2015 yılında kurasız olarak hacca götüreceğiz. Böylece vaadimizi yerine getirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

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