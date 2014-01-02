'2014'te gündemi bu isimler belirleyecek!'

Wall Street Journal gazetesi 2014'te dünyaya yön verebilecek isimleri listeledi. Listede Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'da var. Gazete, Erdoğan için "gittikçe sertleşen bir muhalefet ve geniş çaplı yolsuzluk operasyonları ile karşı karşıya" iadesini kullandı.

Ayırca, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturma isteğini gizlemediği belirtlen listede "Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk kez halk oylaması ile yapılacağından ülke tarihi için büyük önem taşıyor" denildi.

Gazetenin 2014'e yöne verebilecek kişiler listesi şöyle:

Mary Barra

The General Motors'un kadın yöneticisi 15 Ocak'tan itibaren ABD'nin en büyük otomobil üreticisi şirketinin CEO'luk koltuğuna oturuyor. Kendisi, GM'nin Kuzey Amerika'daki varlığını sürdürmek ve uluslararası pazardaki payını artırmak için yoğun bir tempo harcayacak.

Marina Berlusconi

İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi'nin kızı, babasının muhafazakar partisinin yeni lideri olabilir. Şu an parti içerisinde bayan Berlusconi'nin harekete geçmesi yönünde baskılar var.

Chris Christie

New Jersey'nin Cumhuriyetçi valisinin ABD'de yapılacak 2016 başkanlık yarışına katılmak için hazırlıklara başlayacağı belirtiliyor. Kendisinin Cumhuriyetçi Valiler Birliği'nin başkanı olması ulusal profilini güçlendirmesine, siyasi ve finansal destekçiler bulmasına katkısı olabilir.

Hillary Clinton

ABD'nin eski dışişleri bakanı bu başkanlık yarışına katılma konusunda planlarını değerlendirdiğini söylese de şu an Demokrat parti içerisinde en fazla öne çıkan isim. Hillary Clinton adaylık konusunda kararını bu yıl vereceğini söyledi.

Ted Cruz

ABD senatörü Ted Cruz'un geçen yıl Uygun Bakım Yasası'na karşı tutumu, muhafazakar yanını ön plana çıkartırken Teksaslı Cumhuriyetçi'nin 2016 yılındaki başkanlık yarışına oynayabileceği spekülasyonlarını doğurdu.

Bill de Blasio

Liberal belediye başkanları içerisinde en fazla öne çıkanlardan biri olan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio şehri yönetmeye başlarken bütçeye zarar vermeden ve işçilerin desteğini kaybetmeden belediye çalışanları ile bir anlaşmaya varması gerekiyor.

Joseph Dunford

Afganistan'daki uluslararası gücün komutanı olan General Josep Dunford'un 2014'te zor görevleri var: ABD askerlerinin ülkedeki varlığının azaltılması, ülkede yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin güvenliği, Kabil'i ABD'nin ülkede uzun süreli varlığına ikna etmek. Pentagon'da yıldızı gittikçe parlayan Dunford, ABD Deniz Piyadeleri'nin bir sonraki en yüksek komutanı olabilir.

Recep Tayyip Erdogan

Türkiye Başbakanı gittikçe sertleşen bir muhalefet ve geniş çaplı yolsuzluk operasyonları ile karşı karşıya. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturma isteğini gizlemiyor. Yazın yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk kez halk oylaması ile yapılacağından ülke tarihi için büyük önem taşıyor.

LeBron James

LKral James lakaplı Miami Heat'te forma giyen Amerikalı profesyonel basketbolcu 2013'ü başarılı bir şekilde noktaladı. Sezon bitiminde kendi bonservisini eline alabilir.

Joseph Kurtz

ABD Katolik Piskoposlar Konferansı'nın yeni lideri Başpiskopos Joeph Kurtz'un Papa Francis'in getirdiği yönetim değişikliği altında ABD'deki kiliseleri yönetmesi gerekiyor. Papa kilisenin eşcinsel evlilik ve kürtaj gibi konulardan uzaklaşarak ekonomik adaletsizliğe odaklanmasını istiyor.

Jack Ma

Hong Kong merkezli Alibaba Group'un İcra Kurulu Başkanı Jack Ma'nın şirketi halka arz etmek için çabalarını bu yıl da sürdürmesi bekleniyor. Halka arzın gerçekleşmesi durumunda bu Facebook'tan bu yana teknoloji alanında en büyük halka arz olacak.

Nicolás Maduro

Hugo Chavez'in ardından Venezuela'nın yeni devlet başkanı olarak seçilen Nicolas Maduro'nun önündeki sorun ülkedeki yüzde 54'ü bulan enflasyon. Maduro, halkın öfkesini üzerine çekmeden popüler sübvansiyonları geri çekerek hükümetin finansmanını artırmak zorunda kalacak.

Alan Mulally

Ford Motor'da Mulally devri sona eriyor. Ancak Ford CEO'su Mulally'in Microsoft'un başına mı geçeceği ya da tamamen emekliğe mi ayrılacağı belirsizliğini koruyor.

Clive Palmer

Maden sektöründeki yatırımları ile bilinen milyarder Clive Palmer, Avustralya Başbakanı Tony Abbott ve muhafazakar hükümetini devirebilecek bir durumda. Palmer, popüler olmayan karbon ve madencilik vergilerini Abbott'un feshedip edemeyeceğini belirleyecek Senato'da kontrolü elinde bulunduruyor.

Doug Parker

ABD'deki havayolu şirketlerinde en uzun süreli CEO görevini yapan Doug Parker, 2001 yılındaki saldırılardan hemen önce America West Airlines'ın başına geçmiş daha sonra 2005'te US Airways'ın yönetiminde bulunmuştu. Şimdi ise geçen yılki US Airways ve American Airlines birleşmesinin ardından yeni American Airlines Group'un entegrasyonuna öncülük ediyor.

Para Francis

Homoseksüel evlilik, boşanma, çevre ve fakirlere karşı sosyal sorumluluk gibi konulara dikkatleri çeken Francis'in Vatikan'da bürokratik reformlar yapması da bekleniyor. Ayrıca yeni Papa kilisede kadınların rolünü de artırmayı planlıyor.

Juan Manuel Santos

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos seçimlerde yeniden seçilmeyi hedefliyor ancak seçim başarısı Marksist isyancılar ile yapılan ve zar zor ilerleyen barış görüşmelerinin sonucuna bağlı.

Kathleen Sebelius

ABD Sağlık Bakanı Kathleen Sebelius, yayına yeni başlayan HealthCare.gov sitesinin sorunları ile karşılaştı. Ancak şimdi site sorunsuz çalışıyor. Bakanın bundan sonraki amacı genç insanları sağlık sigortasını imzalamaları için ikna etmek.

Raheel Sharif

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in göreve getirdiği ordu komutanı General Rahil Şerif'in darbelere sahne olan ülkenin demokratik deneyimine nasıl katkıda bulunacağı yakından takip edilecek.

Abdülfettah El Sisi

Mısır, ilk kez halkın özgür seçimi ile başa geçen devlet başkanını deviren Sisi'nin devlet başkanlığına oynayıp oynamayacağını görecek.

Aung Sang Suu Kyi

Myanmar'ın muhalefet lideri Auung Sang Suu Kyi 2015 yılında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine izin verilip verilmeyeceğini bu yıl öğrenecek.

Ursula von der Leyen

Almanya'nın ilk kadın Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, merkez sağ partisi Hristiyan Demokrat Birliği'nde Başbakan Angela Merkel'ın yeni veliahtı olarak görülüyor. Savunma Bakanlığı'nda başarı gösterirse lakabı "Uschi"olan Leyen bir sonraki "Angie" olabilir.

Jacob Zuma

Güney Afrika Devlet Başkanı Jacop Zumna, seçimler öncesinde Afrika Ulusal Kongresi içerisinde muhalefet ile karşı karşıya. Tartışmaların odağında ekonomideki düşüş, yüksek işsizlik oranı ve Zuma'nın evine yapmış olduğu 20 milyon dolarlık güvenlik iyileştirmesi.