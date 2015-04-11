2014'te en az 16 çocuk işçi hayatını kaybetti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in 2002-2014 yılları arasında hayatını kaybeden çocuk işçilere ilişkin soru önergesini yanıtladı. Çelik, iş cinayetine kurban giden çocuk işçi sayısının 2002'de 1, 2003'te 4, 2004'te 4, 2005'te 3, 2006'da 10, 2007'de 7, 2008'de 11, 2009'da 13, 2010'da 10, 2011'de 22, 2012'de 5, 2013'te 21, 2014'e 16 olduğunu açıkladı.

2014 yılında yayınladığı raporda, yıl boyunca hayatını kaybeden her 30 işçiden birinin çocuk olduğunu ortaya koyan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin verileri ise Çalışma Bakanı'nın açıkladığı sayılarla aynı değil. İSİG'in medya, sendika ve demokratik kitle örgütlerinden derlediği verilerle her yılın başında açıkladığı yıllık iş cinayetleri raporlarına göre, 2014 yılında hayatını kaybeden çocuk işçi sayısı 54. Aynı raporda, bu çocukların 19’unun 14 yaş ve altı, 35’inin ise 15-17 yaşları arasında olduğu ifade ediliyor.