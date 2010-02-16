2014’e kadar Gül formülü

T24 -

Meclis kararıyla

Erdoğan için böyle

Chirac’la aynı

Cumhurbaşkanı süresiyle ilgili tartışmalar üzerine, gözler Cumhurbaşkanlığı Seçimi Tasarısı’nı görüşen Meclis Anayasa Alt Komisyonu’na çevrildi. TBMM Kanun ve Kararlar Müdürlüğü, Meclis Başkanlığı’na sunduğu raporda, mevcut Cumhurbaşkanı’nın süresinin yasada yazılması gerektiğini bildirdi. Tartışmaları değerlendiren Anayasa Alt Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün ise yasada Gül’ün görev süresine yer vermeyeceklerini belirterek şunları söyledi:“Gül için de milletvekilleri için de kazanılmış hak vardır. Milletvekillerinin süresi 5 yıl, Cumhurbaşkanı’nınki 7 yıldır. Ancak Ak Parti’nin bir taahhüdü oldu, ‘Ben 4 yılda seçime gideceğim’ dedi. Ama 2014’e kadar kalmak Sayın Gül’ün hakkıdır. Biz bunu kanunla değil, Meclis kararıyla yapacağız. Cumhurbaşkanı’nın süresini kanuna yazarsanız bir risk doğabilir. YSK, ‘Ben Anayasa’ya göre karar vereceğim’ diyebilir. Bunun için siyasiler olarak biz de onları rahat bırakmalıyız.”Komisyonun CHP’li üyesi İsa Gök ise tasarının Başbakan Tayyip Erdoğan’ı Çankaya Köşkü’ne taşımak üzere hazırlandığını ileri sürdü. Aday olan kamu görevlileri için çekilme şartı varken, Başbakan için bunun düzenlenmediğini belirten Gök, şöyle konuştu: “Başbakan aday olursa seçim sürecinde devletin uçağını, aracını, olanaklarını, örtülü ödeneğini kullanabilecek. Başbakan kendi önünü taşsız yola çevirmeye çalışıyor. Adayların şirketlerden ve yabancılardan yardım almaları yasak. Peki tarikatın işaret ettiği bir kişi aday olursa ne yapacağız? Propaganda da TRT’den yapılacak. Burada tam bir tarafsızlık ve eşitlik olması gerekir. Oysa TRT Başbakan’ın emrinde.”Ak Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ da, bu tartışmanın 2000’de Fransa’da yapıldığını anımsatarak, Gül’ün süresinin 7 yıl olduğunu söyledi. Bozdağ, şöyle konuştu: “Yasa değişti Chirac’ın 7 yıllık süresi 5 yıla indirildi. Ama Chirac 7 yılı tamamladı. Oradaki durum da bizimle aynı. Aksi durum Cumhurbaşkanı’nın 7 yıl dolmadan görevinden uzaklaştırılması anlamına gelir. Cumhurbaşkanı’nın hangi hallerde görevinden uzaklaştırılacağı da Anayasa’da bellidir. Bu tartışmalara son noktayı YSK koyacaktır. Yasa teklifinin onaylanmasının ardından siyasi partilerin müracaat etmesi halinde YSK tavrını netleştirecektir.”