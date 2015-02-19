2014 yılında MİT, 1 milyar 21 milyon TL harcama yaptı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Şubat 2015 tarihli rapora göre, 1 milyar 47 milyon TL olan 2014 yılı bütçesinin 1 milyar 21 milyon TL’sini kullanıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Vekili İsmail Hakkı Musa, Faaliyet Raporu’nun girişine yazdığı Sunuş’ta ‘2014 yılında Teşkilatımızın teknolojik imkan ve kabiliyetleri ile nitelikli insan kaynakları kapasitesinin artırılması çalışmalarına devam edilmiştir” dedi.



aktifhaber.com'un haberine göre, Müsteşar Vekili Musa’nın sunuş yazısı şöyle: “Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, 2937 sayılı ‘Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu çerçevesinde yürüttüğü görev ve hizmetleri mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle 2014 yılında da sürdürmüştür.

2014 yılında teşkilatımızın teknolojik imkan ve kabiliyetleri ile nitelikli insan kaynakları kapasitesinin artırılması çalışmalarına devam edilmiştir. 2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu hükümleri gereğince yürütülen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi sürecinde kamu kaynağının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanmıştır.

Milli İstihbarat Teşkilatı 2014 yılı Faaliyet Raporu, 5018 sayılı ‘Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu’nun 41’nci maddesi ile ‘Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.

Milli İstihbarat Teşkilatı bugün olduğu gibi gelecekte de ülkesine en iyi şekilde hizmet etme hedefi doğrultusunda ve kaynaklarını etkin ve verimli kullanma bilinci içinde faaliyetlerini sürdürecektir. Bu hedef doğrultusunda emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma bu vesileyle teşekkür ederim.”

En yüksek teknoloji kullanılıyor

Raporun Bilgi ve Teknoloji Kaynakları bölümünde, “Teşkilatımız görev ve hizmetleri en yüksek teknolojik imkan ve kabiliyetleri kullanmak suretiyle yerine getirir” denildi.

Farklı uzmanlıklara sahip personel görev alıyor

İnsan Kaynakları bölümünde ise “İstihbarat uzmanlarının yanı sıra, asli göreve destek hizmeti sağlayan farklı uzmanlıklara sahip personel görev almaktadır” ifadeleri yer aldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Mesteşar Vekili İsmail Hakkı Musa, raporun sonunda yer alan İç Kontrol Beyanı’nda ‘Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim” dedi. Beyanda İsmail Hakkı Musa’nın ‘Burada raporlanmayan, idarenin menfeatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim” ifadeleri yer aldı.