2014 yılında kişi başına düşen kitap 7.3 oldu

Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) 2014’te, Türkiye’de kitap üretiminin yüzde 4.6 arttığını duyurdu. Kişi başına düşen kitap sayısı 2013’te 7,1 iken 2014’te Türkiye'de kişi başına 7.3 kitap düştü.

TYB verilerine göre 2014’te toplam 561 milyon 103 bin 770 kitap üretildi. 2013'te ise Türkiye'de 536 milyon 259 bin 40 adet kitap üretilmişti.

TYB’nin açıkladığı veriler şöyle

bianet.org'un haberine göre, 2014’te üretilen kitaplar için 344 milyon 405 bin 399 adet bandrol satın alındı. Milli Eğitim Bakanlığı geçen yıl ilk ve orta öğretim öğrencilerine 216 milyon 698 bin 371 adet ücretsiz ders kitabı dağıttı.

2014’te üretilen kitapların türlerine göre dağıtım şöyle: Eğitim kitapları yüzde 71, yetişkinler için kurgu dışı yüzde 11, inanç yüzde 9, çocuk-ilk gençlik yüzde 5, yetişkinler için kurgu yüzde 3, akademik yayınlar yüzde 1.

En fazla kitap üretilen iller sıralamasında ilk sırayı İstanbul aldı: yüzde 59,5; onu yüzde 27.5 ile Ankara ve yüzde 13 ile İzmir izledi.

2014’te yayıncılık sektörünün toplam cirosu geçen seneye göre yüzde 2.9’luk artışla 2 milyar 381 milyon dolara yükseldi.

Uluslararası Yayıncılar Birliği’nin (IPA) 2014 verilerine göre, Türkiye dünyanın en büyük 12. yayıncılık sektörü ve üretilen yeni kitap çeşidinde 11. sırada yer alıyor.

TYB’nin verileri Milli Eğitim Bakanlığı ve Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu’ndan alınan bilgilere dayanıyor.