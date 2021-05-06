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Dünya

2014'te IŞİD'in silahlı saldırısı sonrasında kapatılan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu tekrar açıldı

06 Mayıs 2021 11:17

Türkiye'nin 2014 yılında, IŞİD tarafından düzenlenen silahlı baskının ardından kapattığı Irak'taki Musul Başkonsolosluğu tekrar açıldı.

Türkiye Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda konsolosluk binasının fotoğraflarını paylaşarak, ''Ayrılık bitti ve Musul’dayız. Hayırlı olsun. Hayırlara vesile olsun'' yazdı.

Dışişleri Bakanlığı ise Twitter hesabından "Musul Başkonsolosluğumuz hayırlı olsun!" mesajını paylaştı.

Ne olmuştu?

2014 yılında, IŞİD tarafından Musul Başkonsolosluğu'na silahlı baskın düzenlemiş ve Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ında aralarında olduğu 49 kişi rehin alınmıştı.

Olayın ardından Musul Başkonsolosluğu kapatılmıştı.

 
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