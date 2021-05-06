2014'te IŞİD'in silahlı saldırısı sonrasında kapatılan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu tekrar açıldı

Türkiye'nin 2014 yılında, IŞİD tarafından düzenlenen silahlı baskının ardından kapattığı Irak'taki Musul Başkonsolosluğu tekrar açıldı.

Türkiye Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda konsolosluk binasının fotoğraflarını paylaşarak, ''Ayrılık bitti ve Musul’dayız. Hayırlı olsun. Hayırlara vesile olsun'' yazdı.