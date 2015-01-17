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Çevre

2014 tarihi en sıcak yılı oldu

NASA ve Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, 2014'ün kayıtların tutulmaya başladığı 1880 yılından beri en sıcak yıl olduğunu bildirdi

17 Ocak 2015 17:00

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ile Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), 2014'ün kayıtların tutulmaya başladığı 1880 yılından beri en sıcak yıl olduğunu açıkladı.

NASA ve NOAA bilim adamlarının ortak araştırma sonuçlarına göre, 2014 yılında sıcaklık, 2005 ve 2010 yılındaki önceki rekorlardan ve son 38 yılın ortalamasından 0,04 derece daha fazla oldu.

ntv.com'da yer ala habere göre, NASA Yer Bilimi Bölümü Direktörü Michael Freilich, tüm dünyadan elde edilen sıcaklık ortalamalarını değerlendirerek bu sonuca vardıklarını söyledi. Freilich, "İklim değişikliği bizim çağımızın en büyük tehlikesi" dedi.

Güney Amerika, Çin, Rusya ve Avrupa'daki sıcaklık 20'nci yüzyıl ortalamasının 0,69 derece üzerinde gerçekleşti.

NASA'ya bağlı Goddard Uzay Çalışmaları Enstitüsü Direktörü Gavin Schmidt, araştırmayla ilgili yaptığı açıklamasında okyanuslarda büyük bir ısınma olduğunu belirtti.

NOAA'nın Ulusal İklim Veri Merkezi Direktörü Thomas Karl ise, Avrupa'nın ve okyanusların büyük bir bölümünde rekor sıcaklık artışları görüldüğünü ifade etti.

Ayrıca Dünya Meteoroloji Örgütü'nün verilerine göre, Japonya'nın doğusunda ağustos ayında kayıtların tutulduğu tarihten bu yana en yüksek yağış oranı görülürken, ABD'nin batısı, Çin, Orta ve Güney Amerika'nın bir bölümünde kuraklık meydana geldi.

WMO’nun raporunda eylül ayında Balkanlar'ın bir kısmında ortalamanın üzerinde yağış görüldüğü, Türkiye'nin bir kısmındaki yağış oranının ortalamanın 4 kat üzerinde kaydedildiği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı da geçen hafta yayımladığı bir raporda 2014'ün son 120 yılın en sıcak yılı olduğunu açıklamıştı

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