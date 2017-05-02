2014 rakamları yakalandı; üç günde yaklaşık 30 bin Rus turist Türkiye'ye geldi

10 günlük Mayıs tatilini Türkiye'de değerlendiren Rus vatandaşları sayesinde 2014 yılının mayıs ayının rakamları yakalanmış oldu. Son üç günde Türkiye’ye 150 sefer yapan havayolu şirketleri yaklaşık 30 bin Rus turisti Türkiye’ye getirdi. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) da artan ilgiyi doğruladı. Yaz sezonunun başlangıcı sayılan 1 Mayıs ile ilgili yapılan açıklamada, tatil için Rusya dışına çıkan her üç kişiden birinin Türkiye’yi tercih ettiği söylendi.

Hürriyet gazetesinden Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Türkiye’ye artan ilgiyi fiyat indirimlerine de bağlayan ATOR, "Mayıs tatilinde yurtdışına giden Rus vatandaşları yüzde 35 oranında tercihini Türkiye’den yana yaptı. Böylece Türkiye üç yıl aradan sonra yeniden bir numara oldu. Türkiye tercihinde otellerin uyguladığı fiyat indirimi de önemli rol oynadı. Ortalama iki kişiden oluşan Rus aile 3 yıldızlı otelde 8 gün tatil için 24 bin ruble (1500 TL) ödedi. 5 yıldızlı tesiste bir haftalık tatilin bedeli ise ortalama 32 bin ruble (yaklaşık 2000 TL) oldu” ifadelerini kullandı.

Ruslar zor durumda

Rus turizm sektörü, önümüzdeki 5 aylık yaz dönemiyle ilgili uyarı niteliğinde sinyal de verdi. Rusya ekonomisinin durumu, batılı ülkelerin yaptırımları ve Rusya’da devlet memurlarına konan yurt dışı çıkış yasağı devam ediyor olmasına dikkat çekilerek, "Rusya halkının mali imkanları bu yıl da daralmaya devam ettiği için yurtdışı turizmdeki hacim küçülmeye devam edecek. Anketlere göre halkın yüzde 80 gibi önemli bölümü yaz aylarını evlerinde veya en iyi ihtimalle sayfiye yerlerindeki geçirmeyi düşünüyor. Devlet memurları ise zaten yurtdışına çıkamıyor. Dolayısıyla turizmde dış oyuncular Rus müşteri için ciddi mücadele vermek zorunda kalacak” dendi.