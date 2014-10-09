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Dünya

2014 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi belli oldu

2014 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Fransa'nın en önemli roman yazarlarından Modiano oldu

09 Ekim 2014 17:07

Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada, çocuk kitapları ve senaryo çalışmaları da bulunan Fransız romancı Patrick Modiano'nun, eserlerinde, Alman işgali dönemindeki yaşanmışlıkların üstünü açması ve savaş döneminde Fransa'daki insani tabloyu yansıtması nedeniyle 2014 Nobel Edebiyat Ödülü'ne değer bulunduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan ahbere göre, Modiano'nun çalışmalarında bellek, kimlik ve suç gibi kavramlara yoğunlaştığı belirtilen açıklamada, yazarın eserlerinde çokça yer edinen Paris şehrinin, hemen hemen yaratıcı bir katılımcı olduğu kaydedildi.


 

Patrick Modiano'nun eserlerinin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Alman işgali döneminde yaşanan olaylar üzerine ya da otobiyografik temele dayandığını belirten Nobel Komitesi, yazarın kullandığı materyali, bazen röportajlar ve gazete yazıları bazen de yıllardır topladığı kendi notlarından alıp kullandığı bilgisine yer verdi.

Açıklamada, ödüle değer görülen Fransız yazarın (1972) Les boulevards de ceinture, (1975) Villa Triste, (1984) Quartier perdu ve (1990) Voyage de noces adlı kitaplarının İngilizce'ye çevrildiği bildirildi.

Öte yandan bu yılki Nobel Edebiyat Ödülünün, Japon Haruki Murakami, Suriyeli Adonis, ABD'li Philip Roth, Kenyalı Ngugi wa Thiong'o gibi isimlerin öne çıkmasına rağmen ülkesinde ödülleri bulunan ancak ülkesi dışında çok fazla tanınmayan Fransız yazara gitmesi dikkati çekti. 

Yazar, yaklaşık 2,5 milyon liralık para ödülünün de sahibi olurken, ödül töreni Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta Stockholm'de yapılacak.

 

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