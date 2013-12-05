2014 Dünya Kupası kuraları ne zaman çekilecek?

Brezilya'nın Bahia şehrinde yapılacak kura çekimi TSİ 18:00'de gerçekleşecek.

Brezilya'da 12 Haziran-13 Temmuz 2014 tarihlerinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası kuraları yarın çekiliyor. Brezilya'nın Bahia şehrinde yapılacak kura çekimi TSİ 18:00'de gerçekleşecek ve 193 ülke tarafından televizyondan canlı yayınlanacak. Kura çekiminde FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke'ye eski futbolculardan Uruguaylı Alcides Ghiggia, İngiliz Geoff Hurst, Brezilyalı Cafu, İtalyan Fabio Cannavaro, Arjantinli Mario Kempes, İspanyol Fernando Hierro, Fransız Zinedine Zidane ve Alman Lothar Matthaus eşlik edecek. Brezilya'nın bir diğer efsane ismi Pele'nin aldığı karar doğrultusunda kura çekimine katılmayacağı bildirildi. Kurayı ülkenin ünlü modellerinden Fernanda Lima ve Rodrigo Hilbert sunacak. Kura sırasında Alcione, Emicida, Olodum, Deborah Colker, Margareth Menezes, Vanessa da Mata ve Alexandre Pires gibi sanatçılar organizasyona renk katacak.

Torbalar

Kurallar doğrultusunda Brezilya'nın otomatik olarak A Grubu'nda mücadele edeceği turnuvada, 3 Avrupa ülkesi ve diğer federasyonlardan 2'şer ülke aynı grupta yer almayacak. 32 ülkenin katılacağı kurada, 8 ayrı grupta mücadele edilecek. Turnuvanın 12 Haziran 2014 tarihindeki açılış maçı, Sao Paulo şehrinde Brezilya ile kura çekimi sonrası belirlenecek takım arasında yapılacak.

Brezilya'nın evsahipliği kontenjanından seribaşı olduğu kurada, ülkelerin kura çekimi sırasında yer alacağı torbalar şu şekilde:

1. Torba: Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Uruguay, Belçika, Almanya, İspanya, İsviçre

2. Torba: Cezayir, Kamerun, Fildişi Sahili, Gana, Nijerya, Şili, Ekvador

3. Torba: Avustralya, İran, Japonya, Güney Kore, Kosta Rika, Honduras, Meksika, ABD

4. Torba: Bosna Hersek, Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Portekiz, Rusya

12 farklı şehirde oynanacak

Turnuvaya 12 farklı şehir ev sahipliği yapacak. Brasilia, Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Sao Paulo, Cuiaba ve Manaus Dünya Kupası'nın durakları olacak.