2014: AKP, mühürsüz oya itirazda bulundu, seçim tekrarlandı 2017: Mühürsüz oylar geçerli sayıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), anayasa değişikliklerine ilişkin referandumda oy sayımına geçilirken son anda "Mühürsüz oyla geçerli sayılacak" tartışılan duyurusuyla sandıklardaki mühürsüz zarflar da geçerli sayıldı.2014 yılında AKP'nin "Mühürsüz oylar geçerli sayılmasın" önerisiyle 4 kez yapılan itirazlara rağmen bir sandıkta mühürsüz zarfta oy kullanıldığını belirleyen Bitlis İl Seçim Kurulu, seçimi iptal ederek 1 Haziran 2014’te tekrarladığı ortaya çıktı.

YSK yasayı mı çiğnedi; Seçim Kanunu'na göre mühürsüz zarflar ve oylar geçersiz!

Sözcü'den Kubilay Aydın'ın haberi şöyle:

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde, Bitlis’in Güroymak İlçesi’nde yapılan seçim sonucuna AKP tarafından itiraz edilmişti. 4 kez yapılan itirazlara rağmen bir sandıkta mühürsüz zarfta oy kullanıldığını belirleyen Bitlis İl Seçim Kurulu, seçimi iptal ederek 1 Haziran 2014’te tekrarlanmasını kararlaştırmıştı.

İtiraz süreci nasıl gelişmişti?

BDP’li Mehmet Emin Özkan, 44 sandıktan 4522 oy alarak AKP’li Hüseyin Mutlu’yu 32 oy farkla geçerek seçimi kazanmıştı. Ancak AKP seçim sonucuna itiraz etti, “sandıklar yeniden sayılsın” dedi. 4 kez sayılmasına rağmen seçim sonucu değişmeyince ve bir sandıkta mühürsüz zarfta oy kullanıldığı tespit edildi ve İl Seçim Kurulu AKP’nin itirazını kabul ederek seçimleri iptal etti. Tekrarlanan seçimde de BDP’nin adayı yarım puan farkla seçimi kazanmıştı.

Başkan aynı karar farklı

Üstelik o seçimde de YSK başkanlığı görevi 24 Ocak 2013’te göreve gelen Sadi Güven’deydi. Şimdi ise milyonlarca oyun aynı durumda olduğu iddia ediliyor ve YSK’nın bu konuda ne yapacağı merak ediliyor.