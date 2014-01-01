2013'ün kadına yönelik son şiddeti

Şişli'de, Celal Eroğlu, tartıştığı kız arkadaşı Ebru Erenler'i tabancayla başından vurduktan sonra, kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Ağır yaralanan Ebru Erenler kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Celal Eroğlu ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'na göre olay Merkez Mahallesi Palazoğlu Sokak 3/A numarada bulunan Lita Bayan Kuaförü'nde meydana geldi. İddialara göre, bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan Celal Eroğlu (45) saat 20.30 sıralarında, kız arkadaşı Ebru Erenler'in (28) sahibi olduğu kuaför dükkanına geldi. Celal Eroğlu, kuaför dükkanında tek olduğu öğrenilen Erenler'le henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında belindeki tabancasını çeken Eroğlu, Ebru Erenler'in başına bir el ateş etti. Celal Eroğlu daha sonra tabancasını kendi başına dayayarak ateşledi. Silah seslerini duyarak olay yerine gelen vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ağır yaralı olan Ebru Erenleri Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Celal Eroğlu'nu ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Celal Eroğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ebru Erenler ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Erenler'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.