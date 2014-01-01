T24 LogoT24 Logo
Yaşam

2013'ün kadına yönelik son şiddeti

İstanbul-Şişli'de yılın son gününde bir erkek, tartıştığı kız arkadaşını başından vurdu

01 Ocak 2014 00:46

Şişli'de, Celal Eroğlu, tartıştığı kız arkadaşı Ebru Erenler'i tabancayla başından vurduktan sonra, kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Ağır yaralanan Ebru Erenler kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Celal Eroğlu ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Doğan Haber Ajansı'na göre olay Merkez Mahallesi Palazoğlu Sokak 3/A numarada bulunan Lita Bayan Kuaförü'nde meydana geldi. İddialara göre, bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan Celal Eroğlu (45) saat 20.30 sıralarında, kız arkadaşı Ebru Erenler'in (28) sahibi olduğu kuaför dükkanına geldi. Celal Eroğlu, kuaför dükkanında tek olduğu öğrenilen Erenler'le henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında belindeki tabancasını çeken Eroğlu, Ebru Erenler'in başına bir el ateş etti.  Celal Eroğlu daha sonra tabancasını kendi başına dayayarak ateşledi. Silah seslerini duyarak olay yerine gelen vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ağır yaralı olan Ebru Erenleri Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Celal Eroğlu'nu ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Celal Eroğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ebru Erenler ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Erenler'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ETİKETLER

kadıncinayetşiddet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24