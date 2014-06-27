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Dünya

2013’ün en kırılgan devletleri

Foreign Policy, 2013 verilerine dayandırdığı çalışması kapsamında devletleri, en kırılgandan en az kırılgana doğru sıralandığı dört grupluk kategorilere ayırdı

27 Haziran 2014 14:05

İlker Koçaş

Küresel politikalr ve ekonomi gibi alnlarda yaptığı haberlerle bilinen Foreign Policy (FP) dergisi, 10 yıldır yayımladığı ‘Kırılgan Ülkeler İndeksi’ni açıkladı. 2013 yılı için ülkelerin durumlarının insan hakları, güvenlik ve kamu hizmetleri gibi konulardan aldığı puanlara dayanarak belirlendiği indekse göre Türkiye, en az kırılgan 2. Devletler grubunda yer aldı.

 

En az kırılgan ülkeler

 

Çalışmaya göre, ABD, Kanada AB ülkeleri, Japonya, Avusturalya, Brezilya, Arjantin ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkeler en az kırılgan ülkeler kategorisinde sıralandı.

Türkiye, Rusya, Suudi Arabistan, Hindistan ve Meksika ile beraber diğer devletlere kıyasla daha kırılgan olarak nitelendirildi ve en az kırılgan 2. grupta yer buldu.

 

Türkiye’nin puanı

 

Kamu hizmetlerinde 10 üzerinden 5,2 alan Türkiye’nin notu, insan haklarında 5,9, güvenlikte 7,4. Ülkelerin Toplamda 12 maddeden notlandırılan indekste Türkiye’nin genel notu 74,1 olarak açıklandı.

İran, Çin, İsrail ve Gürcistan’ın Türkiye’den bir aşağı kategoride yer aldığı indekse göre Dünya’daki en kırılgan ülkeler; Mısır, Sudan, Irak, Suriye, Pakistan, Afganistan, Kuzey Kore, Nijerya, Kongo, Maymar, Gine, Somali, Kenya ve Güney Sudan.  

FP’nin yaptığı çalışmanın tam metni için tıklayın

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