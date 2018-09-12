2013'teki Reyhanlı saldırısında ölen kişilerin yakınlarından Yusuf Nazik yorumu: İçimize güneş doğdu

Anadolu Ajansı, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırının planlayıcısı olduğu öne sürülen Yusuf Nazik’i Türkiye’ye getirdiğini duyurdu. Gelen haber üzerine açıklama yapan 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, diğer kaçak zanlıların da yakalanmasını isteyerek, "Türk milleti olarak birik ve beraberlik içerisindeyiz. Devletimizin her zaman yanındayız ve aldığı her kararın arkasındayız. İçimizde güneş doğdu" açıklaması yaptı.

Tuna, Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden 53 kişinin yakınlarının da katılımıyla basın toplantısı düzenledi. Saldırının faillerinden Yusuf Nazik'in yakalanmasını Tuna, "Bilindiği gibi Yusuf Nazik Suriye'nin Lazkiye kentinde paketlenip getirildi. Bizim saat 07.30'da haberimiz oldu. Şehit aileleri MİT, devletimizin güvenlik görevlilerine teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Zanlının yakalanmasından dolayı şehit aileleri olarak memnun olduklarını ifade eden Tuna şunları söyledi:

"Türk milleti olarak birik ve beraberlik içerisindeyiz. Devletimizin her zaman yanındayız ve aldığı her kararın arkasındayız. İçimizde güneş doğdu. Ancak biz bundan yetinmiyoruz. Daha Mihraç Ural, Mehmet Gezer ve 9 firari var. Onlarında yakalanarak hesap vermelerini bekliyoruz. Devletimiz var olsun."

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