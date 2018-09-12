AA: MİT, Suriye'ye düzenlenen operasyon ile Reyhanlı saldırısının planlayıcısını Türkiye'ye getirdi

Anadolu Ajansı, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırının planlayıcısı olduğu öne sürülen Yusuf Nazik’i Türkiye’ye getirdiğini duyurdu. AA’nın haberine göre, Nazik Suriye’nin Lazkiye kentinde bulunuyordu.

"Yerli ve milli operasyon" olarak duyurulan habere göre, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen Nazik, Türkiye'ye getirilerek sorgulaya alındı.

Basına servis edilen videoda Türk bayrağı önünde konuşan Nazik, saldırıyı planladığını itiraf ederken şu ifadeleri kullanıyor:

"Suriye ve Suriye istihbaratı emretti. Suriye istihbaratından görevli olan Hacı kod adlı Muhammed emretti. Türkiye devletinden kaçamadım, pişmanım, beni Suriye’den yakalayıp getirdiler. Suriye’deki arkadaşlarıma sesleniyorum, yol yakınken dönün. Türk devleti bize sahip çıkar, kendi devletimiz bize sahip çıkar. Suriye devletine de sesleniyorum, Türkiye devleti çok büyüktür bunun hesabını elbet sizden soracak."

"Yerli ve milli operasyon"

AA'nın haberinde ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Yabancı herhangi bir devletten istihbari ya da lojistik desteğin alınmadığı operasyonda, tespit, izleme, operasyon ve nakil aşamaları tamamen MİT Başkanlığı unsurlarınca gerçekleştirildi."

“Sık dokunup ince elenen bir operasyon"

CNN Türk muhabiri Murat Pazarbaşı, MİT’in operasyonu hakkında şunları söyledi:

Uzun soluklu bir operasyondan bahsediliyor. Operasyonun gerçekleştiği şehir merkezi, rejim askerleri tarafından kontrol altındaydı. MİT, böyle bir yerde operasyonu gerçekleştirdi. Oldukça detaylı ince elenip sık dokunan bir çalışmaydı.

Reyhanlı’da ne olmuştu?

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 52 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırıda yaralanan bir kişinin daha sonra vefatıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 53’e yükselmişti. Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde gerçekleşen patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Reyhanlı saldırısı davasında karar 23 Şubat 2018’de çıkmıştı. Buna göre, bombalı eyleme ilişkin yargılaması süren 33 kişiden 9’u ağırlaştırılmış müebbet hapis, 13’ü ise 10-15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı.