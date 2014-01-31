2013'te uyuşturucudan 325 kişi öldü

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 2013 Türkiye Uyuşturucu Raporu’nu açıkladı. Buna göre Türkiye’de bir yılda 5’i 15 yaş altı olmak üzere 325 kişi uyuşturucu madde kullanımına bağlı hayatını kaybetti. Raporda, 60 bin uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilirken, bunlardan 4 bin 720 kişi tedavi görüyor. Türkiye genelinde bir yılda düzenlenen 83 bin uyuşturucu operasyonunda 130 bin kişi gözaltına alındı.

Ecstasy kullanımında yüzde 222 artış

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na bağlı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi(TUBİM) tarafından hazırlanan 180 sayfalık “2013 Türkiye Uyuşturucu Raporu” yayınlandı. Hürriyet'ten Fevzi Kızlıkoyun'un haberine göre, Raporda, Türkiye genelinde toplam 83 bin 133 uyuşturucu operasyonu yapıldığı, 130 bin 49 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Bir önceki yıla göre operasyon sayısında yüzde 23.90, gözaltına alınan kişi sayısında ise yüzde 23.8 artış oldu.

Gözaltına alınarak haklarında adli işlem yapılanlardan 102 bin 919 kişinin, “uyuşturucu kullandığı, satın aldığı, bulundurduğu” belirtilirken, 27 bin 125 kişinin ise “uyuşturucu madde imal ettiği, sattığı ve dağıttığı” kaydedildi.

Uyuşturucu kullanma ve satmada 107 bin 485 kişiyle esrar maddesi ilk sırada yer alırken, ecstasy kullanma ve satışında ise bir önceki yıla oranla yüzde 222 artış göstererek 6 bin 327 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Raporda, ayrıca 22 bin 445 kişinin uyuşturucu madde bağlantılı suçlardan cezaevinde olduğu, 2008 ila 2012 yılları arasında ise 136 bin 20 kişinin ceza infaz kurumlarında kaldığı ifade edildi. 2013 yılında polis operasyonlarında 13 ton 301 kilo eroin, 152 ton 86 kilo esrar, 225 kilo kokain, 183 bin 537 tablet captagon, 223 bin taplet ecstasy ele geçirildi.

325 ölüm

Rapora göre uyuşturucu maddeler nedeniyle doğrudan 162 kişi, dolaylı olarak da 163 kişi olmak üzere toplam 325 kişinin öldüğü belirtildi. Ölenlerin yüzde 1.2’sinin 15 yaş altında, yüzde 8’inin 15 ila 19 yaş aralıklarında olduğu kaydedildi. Türkiye’de esrar ve ecstasy kullanımı hariç 59 bin 895 kişinin bağımlı olduğu kaydedildi. Raporda Türkiye’deki 25 bağımlılık tedavisi yapan merkezde 4 bin 720 uyuşturucu bağımlısının tedavi gördüğü belirtilirken bu merkezlerin sadece 678 hastaya yatış sağladığı vurgulandı. Yatarak tedavi gören uyuşturucu bağımlısı hastalardan 12’sinde HIV pozitif, 156’sında HBV pozitif, 912’sinde ise HCV pozitif çıktığı da vurgulandı. Raporda ayrıca 187 bin 329 kişinin bugüne kadar tedavi için bu merkezlere başvuruda bulunduğuna da dikkat çekildi.

Türkiye genelinde uyuşturucu kullanma oranı 15 ila 24 yaş arasında yüzde 2.9, 25-44 yaş arasında yüzde 2.8, 45-64 yaş arasında yüzde 2.3 olarak belirlendi. Erkeklerde yaşam boyu uyuşturucu madde kullanımı oranı yüzde 3.5, kadınlarda ise yüzde 2.6 olduğu kaydedildi. Uyuşturucu kullananların yüzde 2.6’sının eğitimsiz, ilkokul mezunlarının yüzde 2.4, ortaokul mezunlarında yüzde 3.2, lise mezunlarında yüzde 2.6, üniversite mezunlarında yüzde 3.1 olduğu ifade edildi.

İstanbul eroin, Güneydoğu esrar

Raporda ayrıca uyuşturucu madde kullanımının illere göre dağılımı da ortaya çıkarıldı. Buna göre esrar maddesinin en çok kullandığı yer başta Diyarbakır ve Şanlıurfa olmak üzere Güneydoğu illeri başı çekerken eroin de ise İstanbul ilk sırayı aldı. Ecstasy kullanımında Ankara ilk sırada yer alırken, turist yoğunluğun yaşandığı ve ekonomik gelirin yüksek olduğu bölgelerde ise kokain en çok kullanılan maddeler arasında yer alıyor. Türkiye’de ele geçirilen esrarın yüzde 39.9’u Diyarbakır, yüzde 6.4’ü Adana, yüzde 6.3’ü Van, yüzde 5’i Şanlıurfa, yüzde 4.2’si İzmir ve yüzde 3.8’i ise İstanbul oluşturuyor.