2013’te karara bağlanan 31 davanın 14’ünde erkekler 'iyi hal' indiriminden yararlandı

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Manisa Milletvekili Sakine Öz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, Türkiye'de kadınların istihdam ve emeğin karşılığını alma sorunu olduğunu söyledi. Öz, her 100 kadından sadece 30’unun kayıtlı iş bulabildiğine, iş bulan kadınların büyük bölümühün güvenceden uzak ve kısa sureli işlere mecbur bırakıldığına dikkak çekti. Türkiye’de ilköğretim mezunu kadınların ancak yüzde 20’si bir işte çalışıyor. Bu işler ise genelde güvenceden yoksun, parçabaşı işler. Aile sorumluluğu nedeniyle işten ayrılan kadınların yüzde 12’si işine geri dönemiyor. CHP'li Sakine Öz'ün kadınların durumunu gösteren açıklaması şöyle:

2013 yılında 214 kadın ve 10 çocuk öldürüldü

Şiddetin, taciz ve tecavüz suçu son 10 yılda 14 kat artmıştır. Son 4 yılda 800’ün üzerindeki kadın cinayeti sayısı, hükümetin çözümü sürekli ertelediğinin bir götergesidir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinde 136 ülke arasında 120. sıradayız. Kadının istihdamında 200 ülke arasında 190. sıradayız. 2013 yılında 214 kadın ve 10 çocuğumuz öldürülmüş, 167 kadın ve çocuğumuza ise tecavüz girişiminde bulunulmuştur. Bu cinayetlerin yarısı, yakınları tarafından bıçakla ve kendi eşleri tarafından işlenmiştir.

Kadınların yüzde 20'si koruma talebine karşı öldürüldü

Biz kadınların yüzde 20’si mahkemeden koruma talep etmesine karşın öldürülürken, 2013 yılında karara bağlanan 31 kadın katli davasında, birçok hafifletici neden öne sürülerek, kadına şiddet, gerçek anlamda cezalandırlmamıştır. 2013’te karara bağlanan 31 davanın 14’ünde hükümlüler, iyi hal indiriminden yararlanırken, 9 hükümlüye ağırlaştırılmış müebbet yeterli görüldü. Buna karşın, Ocak ve Şubat ayında öldürülen kadın sayısı ne yazık ki 40’a yaklaşmıştır.

11 ilde sığınma evi yoktur. 29 ilde Bakanlığa bağlı görev yapması gereken toplum merkezi yoktur. Birçok ilde bellediyelerin toplumsal dayanışma merkezi yoktur. Aile danışma merkezi henüz kurulmamış illerimiz vardır. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi sayımız oldukça yetersiz olup sadece 14 ilde açılmıştır. Sadece 42 ilde belediyeler tarafından işletilen kadın danışma merkezi vardır. Polis korumasına rağmen öldürülen kadınlar, toplam cinayetlerin yüzde 15’i dolayındadır.

13 ilin barosunda destek mekanizması yok

13 ilin barosunda kadınlara hukuksal destek verecek mekanizma yoktur. 15 ilde ise bu destek merkezleri açılmasına karşın, etkin halde değildir. 25 ilde huzurevimiz yoktur. Kreş açma ve çocuk bakımı konusunda özellikle belediyelere getirilen yasaklar, işçi kadınlar için Organize Sanayi Bölgelerinin daha aktif tutumuyla ve yeni bir sosyal politikayla aşılmalıdır.

Çocuk yaşta yani 10-16 yaş aralığında gerçekleşen evliliklerin yüzde 36-42 aralığında olduğu ülkemizde çocuklarımızın okuldan kopması, eğitimden ve ilerleyen yıllarda çalışma yaşamından uzak kalması, çocuk yoksulluğuyla başlayan ve kadın yoksulluğuna uzanan son derece vahim bir tabloyu yaratmaktadır. Günde 20 Liraya tarlada çalışan birçok kadın çiftçimiz, emeğinin karşılığını alamamaktan şikayetçidir.