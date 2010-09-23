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Yaşam

2013'te dijital kıyamet kopacak!

2006 yılından beri konuşulan risk, Londra'da bir konferansta masaya yatırıldı. Uzmanlar “Beklenen büyük Güneş patlaması dijital çağı sona erdirebilir” diyor.

23 Eylül 2010 03:00

T24- 2006 yılından beri konuşulan risk, Londra'da bir konferansta masaya yatırıldı. Uzmanlar “Beklenen büyük Güneş patlaması dijital çağı sona erdirebilir” diyor.


Dünya Maya takvimine göre 2012'de gerçekleşmesi beklenen kıyamete odaklanmışken, önceki gün İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen ‘Afet ve Tehditler karşısında Elektrik Şebekelerinin Durumu’ adlı konferansta, bambaşka bir kıyamet masaya yatırıldı. Buna göre 2013'te Güneş’te meydana gelebilecek büyük ölçekli bir patlama, bilinen tüm elektronik mirası yok edebilir.


Aslında bilim insanları 2006’dan beri bu riskin farkında. Amerikan Uzay Araştırmaları Dairesi (NASA), bu patlamanın gerçekleşeceğini kabul etmekle birlikte tarih olarak 100 günle 100 yıl arasında muğlak bir aralık veriyor. Konferansta böyle bir patlamanın 2013’te gerçekleşebileceğini, patlamanın yaratacağı elektromanyetik etkiyle enerji ve iletişim sistemlerinin büyük zarar görebileceğini söyleyen uzmanlar buna ‘Dijital kıyamet’ diyor.


11 yıllık aktivite döngüsü

Bilim insanları uyarılarında ısrarlı. Güneş doğal döngüsündeki en enerjik aşamaya yaklaşırken tehlikenin de yaklaştığını söylüyor, “Büyük bir Güneş patlaması, dijital çağı sona erdirebilir” diyorlar.


Güneşin 11 yıllık bir aktivite döngüsü var. Bu, çok sıcak, manyetik bir plazma olmasından kaynaklanıyor. Bu manyetik alandaki hareketlilik artınca, enerji yoğunluğu da artıyor. Solar Stormwatch adlı kuruluştan gökbilimci Chris Davis, “Şu anda aktivitenin düşük olduğu bir dönemdeyiz. Ama Güneş’in üstünde yine lekeler belirmeye başladı. Bu lekeler, manyetik alanının güneşin yüzeyine çıkmaya başladığının göstergesi. Bu hareketliliğin 2012-2013’te en üst seviyeye çıkmasını bekliyoruz” diyor.


Bazı bilim insanları, bu zirve noktasında çok büyük ve tehlikeli bir enerjinin açığa çıkabileceğini, uzaya yüksek miktarda radyasyon yayılacağını söylüyor. Patlama sırasında çıkan ışınlar Dünya’ya ulaştığında, tüm elektronik cihazları kullanılmaz hale getirebileceği, elektrik şebekelerinin çökebileceği ve radyo, televizyon, telsiz ve internet ileşiminin sekteye uğrayabileceği belirtiliyor.


Son patlama 150 yıl önce

Konferansın katılımcıları sadece Güneş patlamasını değil, her türlü afetin şebekelere etkisini ele alıyor. Ancak uzmanları en çok endişelendiren unsurların başında yine Güneş patlamaları geliyor. Uzmanlar bu tür patlamaların yüzyılda bir görüldüğünü ve yenisinin kapıda olduğunu söylüyor.
Sonuncu büyük patlama 150 yıl önce, 1859’da olmuş, telgraf haberleşmesi çökmüştü. Konferansı düzenleyen bilim insanları, teknolojinin gelişmesiyle, bu tür doğal olaylar karşısındaki zaafın da arttığını vurguluyor.

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