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Politika

2013 yılının ilk 10 ayında bin 17 kişi iş kazasından öldü

MHP’li Lütfü Türkkan, 2013’ün ilk 10 ayında bin 17 kişinin iş kazasından hayatını kaybettiğini açıkladı

25 Kasım 2013 17:40

Hülya Karabağlı/ ANKARA

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 2013’ün ilk 10 ayında bin 17 kişinin iş kazasından hayatını kaybettiğini,  sadece Ekim ayında,  7’si kadın olmak üzere en az 109 işçinin öldüğünü söyledi. Türkan, “İşçiler bir maliyet unsuru olarak görülmekte, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli önlemler alınmadığı için hayatlar bir  son bulmaktadır" dedi.

 MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, iş kazaları için Meclis araştırması  önergesi şöyle:

Günümüzde işçi sağlığı ve güvenliği her geçen gün daha da kötüye gitmekte, AKP iktidarının yanlış politikaları ve uygulamaları sonucu işçilerin yaşamı tehlike oluşturmaya devam etmektedir. Hemen hemen her sektörde ölümlü ve yaralanmalı kazaların günden güne artış göstermesi de bunun en somut kanıtıdır. İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin yayınladığı son rapor da felaketin boyutunu gözler önüne sermektedir. Rapora göre 2013’ün ilk 10 ayında 1.017 işçi hayatını kaybetmiş, yalnız Ekim ayında 7’si kadın olmak üzere en az 109 işçi yaşamını yitirmiştir. Bu rapor sonuçları da göstermiştir ki Türkiye’deki iş kazaları bir kaza değil, adeta cinayettir.

 

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