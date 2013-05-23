Uluslararası Man Booker Ödülü Lydia Davis'e verildi

İngiltere’nin en prestijli ödüllerinden Man Booker‘ın, 2005′ten bu yana her iki yılda bir İngilizce yazan yahut kitapları İngilizceye çevrilmiş olan yazarlara verdiği Uluslararası Man Booker Ödülü‘nü bu yıl Lydia Davis aldı.

60.000 sterlinlik ödülü kazanan Davis’in, ona yakın öykü kitabı, bir tane de romanı bulunuyor. Davis yalnızca öyküleri değil, aynı zamanda çevirileriyle de tanınıyor. Başta Gustave Flaubert ve Marcel Proust’un romanları olmak üzere Fransızcadan İngilizceye çeviri yapan Davis, Fransız hükümeti tarafından çalışmaları için onur ödülüne layık görülmüştü.

Yalnızca hayattaki yazarlara bir kere verilen Uluslararası Man Booker Ödülü’nün eski sahipleri İsmail Kadare, Chinua Achebe, Alice Munro ve Philip Roth. 2013 Man Booker Ödülü’nün aday adayları 23 Temmuz’da açıklanacak.