2013 enflasyonu yüzde 7,40

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 7,40, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) ise yüzde 6,97 arttığını açıkladı. Aralık ayında ise enflasyon, TÜFE'de yüzde 0,46, ÜFE'de yüzde 1,11 oldu.

Kasım'da yıllık enflasyon yüzde 7,32 seviyesindeydi. 2012'nin tümünde enflasyon yüzde 6,16 olarak gerçekleşmişti. Aralık ayı enflasyonu ise yüzde 0,46 olarak gerçekleşti.

2013'ün ikinci altı aylık enflasyon böylelikle yüzde 3'ü geçti. Yasa gereği memur, sözleşmeli personel ve emeklilere ek zam yapılacak. Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden "H" 2013'te yüzde 7,11, "I" yüzde 7,08 arttı.

Zam şampiyonu patlıcan oldu

Aylık olarak en yüksek fiyat artışı gösteren ürün yüzde 34,41 artışla patlıcan oldu. Bunu yüzde 26,6 yükselişle salatalık, yüzde 19,7 ile kuru fasulye, yüzde 12,9 ile patates ve yüzde 12,14 ile LPG dolum ücreti geldi. Aylık en yüksek artış yüzde 1,46 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2013 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada yüzde 1,10, konutta yüzde 0,89, lokanta ve otellerde yüzde 0,81, sağlıkta yüzde 0,78 artış gerçekleşti.

Fiyatı en çok düşen ürün kaşar peyniri oldu

Aralık'ta fiyatı en çok düşüş gösteren ürün yüzde 0,57'lik düşüşle kaşar peyniri olurken onu yüzde 0,55 düşüşle çocuk botu, yüzde 0,47 ile konserveler, yüzde 0,4 ile erkek ayakkabısı ve yüde 0,09'luk düşüşle toz şeker izledi. Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 2,66 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2013 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda yüzde 2,58, haberleşmede yüzde 0,13 ve çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,01 düşüş gerçekleşti. Yıllık en yüksek artış yüzde 10,52 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

Üfe yüzde 1,11 arttı

Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE), 2013 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,11, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,97, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,97 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 4,48 artış gösterdi. Aylık değişim; tarımda yüzde 2,49 artış, sanayide yüzde 0,84 artış olarak gerçekleşti Tarım sektörü endeksinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,58 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,58 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 1,34 düşüş gerçekleşti. Sanayi sektörü endeksinde ise bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,85 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde5,68 artış gerçekleşti.

Sanayi ürünlerinde en çok artış kok kömüründe ve petrolde gerçekleşti

Sanayide en yüksek aylık artış kok kömürü ve petrol ürünlerinde gerçekleşti. Sanayinin üç sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,66 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,82 artış, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 1,00 artış olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler; kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri (yüzde 3,67), kağıt ve kağıt ürünleri imalatı (yüzde 2,47), giyim eşyası imalatı (yüzde 2,26) oldu.