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Politika

2013'te 'mühimmat' harcamaları 100 milyon TL arttı

2013 bütçesindeki 'mühimmat' harcamalarının yarısı Aralık ayında gerçekleşmiş

16 Ocak 2014 22:31

Özellikle Suriye iç savaşının başladığı 2011’den bu yana dikkat çeken bir seyir izleyen örtülü ödenek harcamaları 2013’te de arttı. Dün açıklanan aralık ayı rakamlarıyla birlikte, 2013’te örtülü ödenek harcaması 1 milyar 243 milyon TL’ye ulaştı. Öte yandan, 2013'te “Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları” için bütçeden 4 milyar 664 milyon TL ödenek kullanıldı. Bu tutarın 2.1 milyar TL’si aralık ayında harcandı.
Başbakan’ın geniş bir “amaç alanında” kullandığı ve denetlenmeyen örtülü ödenekten yapılan bu harcama, bir önceki yıla göre 68 milyon TL artışı ifade ediyor.
Cumhuriyet gazetesinden Çiğdem Toker'in haberine göre, bütçede “gizli hizmet giderleri” başlığı altında kaydı tutulan örtülü ödenekten, 2012 yılında 1 milyar 175 milyon TL harcanmıştı. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, 2013 yılı bütçe verilerini kamuoyuna açıkladı. Örtülü ödeneğin yanı sıra, bütçe giderlerinde dikkat çeken diğer bir kalem, güvenlik ve savunma harcamaları oldu. Geçen yıl “Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları” için bütçeden 4 milyar 664 milyon TL ödenek kullanıldı. Bu tutarın 2.1 milyar TL’si aralık ayında harcandı.
100 milyon lira artan 2013 bütçe harcamalarında, örtülü ödenek kadar dikkat çeken diğer bir artış “güvenlik ve savunma harcamaları” başlığı altında geçen, “mühimmat”ta gerçekleşti. Maliye verilerine göre, hükümet, “mühimmat” için 2013’te bütçeden 409.7 milyon TL harcama yaptı. Bu tutar 2012’ye göre 100 milyon TL artış anlamına geliyor. Çözüm süreci dolayısıyla çatışmaların bittiği bir dönemde mühimmat harcamasındaki artış bu yönüyle soru işareti yaratırken bir diğer kritik gelişme ise harcamaların aylara göre dağılımındaki büyük uçurum oldu. Geleneksel olarak, kamu kuruluşlarının, o yıl kendilerine ayrılan ödenekleri bitiremediklerinde son ay olan aralık ayında harcamalarını yoğunlaştırdığı biliniyor.
Ancak, 409.7 milyon TL’lik harcamanın yarısından fazlası olan 229.6 milyon TL’nin sadece aralık ayında yapılmış olması, farklı soruları gündeme getiriyor. 2013’ün aylarına bakıldığında, “mühimmat harcamaları” sırasıyla, ocakta “sıfır”ken, 5 ile 37 milyon TL arasında değişen tutarlarda seyrediyor. Aralık ayındaki 229.6 milyon TL’lik harcama, hem 10 kat artış anlamına gelirken 11 ay boyunca yapılan toplam harcamanın da 40 milyon TL üzerine çıkıyor. PKK’yle çatışmaların yaşanmadığı süreçle Suriye’ye “silah sevkıyatı” iddialarının yoğunlaştığı dönem bir arada değerlendirildiğinde, “mühimmat” harcamasındaki değişimin boyutları, özel bir dikkati hak ediyor. Güvenlik ve savunma alanında bütçeden yapılan harcamaların genel toplamı ise 4.7 milyar TL’ye ulaştı. 

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