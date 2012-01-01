-2012'ye denizde girdiler ANTALYA (A.A) - 01.01.2012 - Antalya'da kendilerine ''Yaz-kış denize girenler grubu'' adı veren bir grup vatandaş, 2012'yi denizde karşıladılar. Konyaaltı Beach Park, 1 No'lu Plaj'da buluşan vatandaşlar, yağmur altında soyunarak denize girdi. 2012'nin ilk dakikalarını denizde karşılayan vatandaşlar, denizde ''Sımsıcak yüreklerimizle buz gibi suları bile ısıtıyoruz'' yazılı pankart açtılar. Bir süre denizde yüzen grup üyelerine, çevrede bulunan vatandaşlar da alkışları ile eşlik etti. Yaklaşık 10 yıldır yılbaşı geceleri denize girdiğini ifade eden Hasan Doğan, yeni yıla denizde girmenin keyif verici olduğunu söyledi. Denizin sıcak olduğunu ifade eden Doğan, yağmur altında yüzmenin de keyifli olduğunu belirtti. Bu geleneği yıllarca yaşatmak istediklerini anlatan Doğan, yeni yılın Türk milletine mutluluk ve huzur getirmesini diledi.