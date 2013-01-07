2012'nin kelimesi 'hashtag' oldu

The American Dialect Society kurumu, 2012 yılının aday gösterilen kelime ve cümleler arasından yaptığı seçimde 2012'nin kelimesi olarak "hashtag"i belirledi.

Bu yıl 23.'sü yapılan Yılın Kelimesi oylaması oldukça çekişmeli geçti. Yarışan kelimeler arasında YouTube'da klibiyle rekor kıran Gangnam Style, YOLO, marriage equality de vardı. Ancak jüri özellikle Twitter'da yoğun olarak kullanılan ve gündemi belirleyen bir kelimeyi, "hashtag"ı yılın kelimesi seçti.

Ancak bu Twitter'dan çıkan ilk yılın kelimesi değil. 2009 yılında da yine aynı kurum "tweet" sözcüğünü yılın kelimesi seçmişti.

2010'da "app" yani "uygulama" bir numaralı kelime olurken 2011'de ise "occupy" kelimesi ilk sıraya yerleşti.

Twitter'da yoğun olarak kullanılan hashtag ile kullanıcılar kendi trendlerini yaratarak milyonlarca kullanıcının aynı başlık altında konuşmasını sağlıyor. Bu sayede Twitter'da konular birbirinden ayrışırken popüler olan başlıklar Twitter'ın trend listesine giriyor.



Bebek ismi olmuştu



Dailmymail'in haberine göre aylar önce ABD'de yaşayan bir aile yeni doğan çocuklarına hashtag ismi koymuş ve Facebook'ta paylaşılan fotoğrafta şu sözlere yer verilmişti:

"Hashtag Jameson gece 10 sıralarında dünyaya geldi. Bebeğim 3.6 kilo ağırlığında ve ben onu çok seviyorum."