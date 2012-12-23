2012'nin en ilginç 10 seks olayı

İşte 2012'in en ilginç 10 seks olayı:

- Danimarkalı bir cinsel içerik sitesi, erkeklere özel iPhone hediyeli bir yarışma düzenlendi. Fakat yarışmayı kazanmak için istenen koşul, katılımcının en küçük cinsel organa sahip olduğunu ispat etmesi.

Sitenin sahibi Morten Fabricius, cinsel organı küçük olup bu nedenle mutsuzluğa kapılan çok sayıda erkek bulunduğunu söyledi.

Fabricius, katılımcılardan cinsel organlarının şerit metre ile yan yana durduğu bir fotoğraf yollamalarını istedi. Yarışmada katılımcılar arasında en küçük cinsel organa sahip olduğunu ispat eden birinciye bir iPhone, ikinciye ve üçüncüye birer yeni iPad hediye edilecek.

- Sukhbir Singh (32) adlı bir kişi, fast food restoranının kadınlar tuvaletine girdi. Burada tuvaletin içinde bekleyen Singh, 2 kadını izlemeye başladı.

Bir müşterinin kendisini fark edip restoran çalışanlarına haber vermesiyle yakalanan adam, kaçmayı başardı.

Polisler, tam 10 gün sonra otoyolda yakaladığı Singh’i tutukladı. Suçlamaları kabul etmeyen adama, İngiltere ve Galler bölgelerinde kadınların soyunma odaları, tuvalet ve McDonalds restoranlarına girme yasağı getirildi. Bu yasak İngiltere'de bir ilk olarak tarihe geçti.

- ABD’nin Orlando kentindeki çocukların da bulunduğu bir restoranda masa üzerinde sevişmeye başlayan Jeremie Calo ve sevgilisi Tiffani Lynn Barganier tutuklandı. Ancak Calo ve sevgilisi Lynn Barganier çifti, müşteriler şahitlik etmek istemediği için ceza almaktan kurtuldu. Restoranın sahibi Tom Murphy “İlk kez böyle bir şey yaşıyoruz” dedi.

- BD'de yataklarına başka bir kadını daha alıp eğlenen çiftin fantezi gecesinde silahlar konuştu. Mindi Rice (29) ve kocası David, ismi açıklanmayan 24 yaşındaki bir kadınla uyuşturucu ilaç aldıktan sonra birlikte oldu.

Uykuya dalan Rice, uyandığında kocasının diğer kadınla birlikte olduğunu görünce çılgına döndü ve evlerindeki silahı kapıp 24 yaşındaki kadını öldürmekle tehdit etti. Karısının elindeki silahı kapan David, karısına ateş etti.

Mindi, yara almazken, 24 yaşındaki kadın evden kaçıp polise haber verdi. Eve gelen polisler çifti evden çıkaramazken, bir Swat timi eve girip çılgın çifti etkisiz hale getirdi. Karı koca saldırı suçundan tutuklandı.

- İddialara göre, Nisan ayında Mike Eiskant adlı bir polis memuru, arabasında mastürbasyon yaparken yakalandı. 10 dakikalık videoda polis memurunun çıkardığı sesler gündeme oturdu.

- Seks oyuncağı için kavga eden iki lezbiyen, birbirlerine şiddet uygulayıp, kavga etmekten dolayı hapse atıldı.

- Racquel Gonzales (24), sevgilisi erken orgazm olduğu için ona saldırdı ve yaraladı.

- Florida'nın Ocala kentindeki bir çiftlikte çalışan Carlos Romero (31), 21 aylık eşek yavrusuna tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Yattığı yerin bitişiğindeki ahırda eşeğin arkasında pantolonu sıyrılmış ve tişörtü kalkmış halde bulunan Romero, tam bir cinsel ilişki olmadığını ifade etti.

İddiaya göre Romero, "Doodle" adlı eşeğin tüylerini sevdiğini ve tüylerinin kendisini tahrik ettiğini söyledi.

- Bir Pazartesi akşamı tanıştığı kadının evine giden 43 yaşındaki kimliği açıklanmayan adam, saatlerce seks yaptığı kadının istekleri bitmeyince yorgunluğunu gerekçe göstererek, “artık yeter” dedi. Ancak “Biraz daha sevişelim, yoksa gidemezsin” yanıtını veren kadın kapıyı kilitledi.

Bunun üzerine balkona kaçan adam, polise telefon edip yardım istedi. Polis, verdiği adresteki eve gelip onun serbest kalmasını sağladı. Kadının ise cinsel yolla şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanacağı açıklandı.

- Çin'in Zhejiang Eyaleti, Wenling şehri yakınlarında yaşayan Fei Lin (41), yaşadığı olayı şu şekilde anlattı:

"Kafama bir şey geçirdiler. Pantolonumu aşağı indirdiler ve kaçtılar. Çok şaşkındım hiçbir şey hissetmedim fakat sonra kanamayı fark ettim ve cinsel organımın yerinde olmadığını gördüm."

Polise göre hırsızlar, Lin'in daha önceden ilişki yaşadığı birkaç kadının sevgilileriydi.