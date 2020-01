2012’nin en çok aranan ünlüleri kimler?

Bing’in “2012’de internette en çok aranan isimler” listesi belirlendi. ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian geçen yılın bir numarası ünlü şarkıcı Justin Bieber’ı geride bırakarak listenin zirvesine yerleşti.

Arama motoru Bing’in “Haber”, “Olay” gibi farklı kategorilerde hazırlanan “İnternette en çok aranan isimler” listesi açıklandı.

Bir yıl boyunca yapılan aramalara göre 2012’nin en çok aranan ismi TV yıldızı Kim Kardashian oldu.

2007 yılında internette yayınlanan seks kasetiyle adını duyurduktan sonra “Keeping Up With the Kardashians” adlı reality şovla tüm dünyaya ismini duyuran Kardashian’ı listede Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber takip ediyor.

Bieber’dan sonra listede yer alan isimler sırasıyla şöyle:

3- Miley Cyrus

4 -Rihanna

5- Lindsay Lohan

6- Katy Perry

7- Selena Gomez

8- Jennifer Aniston

9- Nicki Minaj

10- Taylor Swift