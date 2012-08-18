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2012'nin dünya güzeli Çinli Yu Wenxia seçildi

Türkiye'yi temsil eden Açalya Samyeli Danoğlu ise dereceye giremedi

18 Ağustos 2012 23:00

Çin’in Ordos kentinde gerçekleşen Dünya Güzellik Yarışması'nı Çinli Yu Wenxia kazandı. Wenxia'a tacını geçen yılın birincisi Venezuela güzeli Ivian Sarcos taktı.

Bu yıl Çin’in İç Moğolistan özerk bölgesi Ordos’ta düzenlenen Miss World 2012’de ülkemizi temsil eden Açalya Samyemli Danoğlu, ilk on beş güzel arasında da yer alamadı. Yarışmanın birincisi Çin’den 23 yaşındaki Wenxia Yu oldu. Miss World ikincisi Galler’den Sophia Elizabeth Moulds, üçüncü ise Avustralya’dan Jessica Michelle Kahawaty oldu.  Miss World, önümüzdeki yıl Endonezya’da düzenlenecek. Ülkemizi geçen yıl temsil eden 2011 güzeli Gizem Karaca da dereceye girememişti.

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