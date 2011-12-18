2012'de savunmaya 36 milyar lira

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Maliye Bakanı Mehmet Şimşek



Polisin payı 5 kat arttı



TBMM Genel Kurulunda, 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın maddelerinin görüşmeleri devam etti.BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, askeri alandaki kamu harcamalarını, 74 milyon vatandaşın bilme hakkının bulunduğunu, milyarlarca liranın kime, hangi silah şirketlerine verildiğini merak ettiğini söyledi.Kaplan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının harcamalarının, bu bütçede olup olmadığını, denetlenip denetlenmediğini sorarak, “Bu kalemi açığa kavuşturmazsak, vakfa yapılan transfer kaynaklarını belirleyemezsek, ek kısıtlamaları Genel Kurul ortaya çıkaramazsa, bu Meclisin üstündeki askeri vesayet aynen sürüyor. İktidar, 'askeri vesayeti bitirdim, 10 emekli generali hapse attım bitti bu iş' demesin, böyle yapmakla askeri vesayet bitmiyor” dedi.Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Kaplan'ın sözlerine yanıt verdi. Şimşek, Kaplan'ın, askeri harcamaların ayrıntılarına ulaşmanın mümkün olmadığını söylediğini belirterek, 2006'dan beri genel yönetim kapsamında yapılan askeri harcamaların, her 3 ayda bir düzenli yayımlandığını hatırlattı.Şimşek, 2002'de Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin 8 milyar 235 milyon lira, Jandarma Genel Komutanlığının 1 milyar 456 milyon lira, Emniyet Genel Müdürlüğünün 2 milyar 431 milyon lira, Sahil Güvenlik Komutanlığının 92 milyon lira olmak üzere, toplamda 12 milyar 213 milyon lira olduğunu bildirdi. Şimşek, bunun bütçe içindeki payının ise yüzde 10,21 olduğunu belirtti.2012'de öngörülen rakamların Milli Savunma Bakanlığı için 18 milyar 230 milyon lira, Jandarma Genel Komutanlığı için 4 milyar 914 milyon lira, Emniyet Genel Müdürlüğü için 12 milyar 119 milyon lira, Sahil Güvenlik Komutanlığı için 376 milyon lira olmak üzere toplam 35 milyar 639 milyon lira olduğunu belirten Şimşek, bütçe içindeki payının ise yüzde 10,16'yı oluşturduğunu söyledi.Şimşek, bütün bu kalemler ve alt detaylarının, düzenli şekilde Maliye Bakanlığınca 2006'dan beri yayımlandığını ifade etti.Savunma Sanayi Destekleme Fonu hesaplarını, bakanlık olarak anlık izleyebildiklerini vurgulayan Şimşek, fonun rakamlarına göre, bankada yaklaşık 329 milyon lira, dövizde 2 milyar 347 milyon liranın bulunduğunu, bir kısmının da Hazine kağıtlarında olabileceğini bildirdi. Şimşek, bu rakamların yayımlandığını anlattı.Genel yönetim kapsamına girmeyen vakıflar, şirketler AB'de nasıl takip ediliyorsa, Türkiye'de de aynı şekilde takip edildiğini söyleyen Şimşek, AB'de de bu rakamların, genel yönetim tanımına girmediği için bütçe verileri kapsamında yayımlanmadığını vurguladı. Şimşek, şöyle devam etti:“Ancak takip ediliyor. Bütün bunlar Sayıştay denetimine tabidir. Türkiye, 2006'dan sonra AB standartlarına yaklaştı. Sayıştay Kanunu kabul edildi. Özellikle istihbarat, güvenlik, savunma birimlerine ilişkin mal denetimine yönelik yönetmeliği kanunla Bakanlar Kuruluna verdiyseniz, o çıkarır. Meclisin yetkisinde olan bir konu. Harcama ve mal denetimi yapılıyor. Türkiye, bu konuda hiçbir dönemde olmadığı kadar şeffaflaşıyor, bütün birimler denetleniyor. Buraya gelip soru işaretleri uyandırmak, hiçbir şey yayımlanmıyormuş gibi bir izlenim vermek doğru değil.”