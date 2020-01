2012'de Koç burcunu ne bekliyor?

T24 - 11 Haziran’a kadar olan dönemde yeteneklerinizi kalıcı sonuçlara dönüştürebilmek için güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Güçlü bir yenilenme duygusu da tüm 2012 boyunca etkili olacak.



Hürriyet gazetesinde R.Hakan Kırkoğlu'nun 2012'de burçlara genel bakışı:



2010 Temmuz’undan bu yana burcunuzun karşısında seyreden Satürn size ilişkiler, ortaklıklar yönünde önemli dersler getirdi, getirmeye de devam ediyor. Bu uzun dönemde daha sabırlı ve dengeli olmayı öğrenmektesiniz.



Satürn önemli bir öğretmendir, Koç gibi sabırsız ve işlerin hemen olmasını isteyen bir burç için Satürn beklemeyi öğrenmek, ilişkilerde daha diplomatik davranmak yönünde testler getirmeye devam etmekte. En azından bu sürecin 5 Ekim’e kadar süreceğini fark etmelisiniz.



Özellikle 25 Haziran’a kadar olan dönemde son yıllarda öğrendiğiniz tecrübeleriniz sonucunda yakın arkadaşlıklara, evlilik hayatınıza ve iş ortaklıklarınıza daha dikkatli, soğukkanlı ve sabırlı yaklaşmayı geliştirmek durumundasınız. Böyle bir dönemde 2010 Temmuz’undan bu yana artık sizin için bir şey ifade etmeyen beraberliklerin sona erdiğini görmüş olabilirsiniz.



Bu etki hayata bakış açınıza kimi zaman olumsuzluklar taşımış olsa da, artık pek çok şeyi fark etmiş durumdasınız. Kişisel açıdan önemsediğiniz hedeflerinizde ilerleyememe, engellenme ya da istediğiniz gibi sonuçlar alamamış olmanız bazı hayal kırıklıkları yaratmış olabilir. Bununla birlikte, özgüveninizi yeniden kazanmanız açısından 2012’de olaylara daha farklı bakmayı kabul etmiş durumdasınız. Bu yıl özellikle 11-19 Nisan doğumlu olan Koç’lar Satürn’ün sözünü ettiğimiz yavaşlatıcı ve sınırlayıcı etkisini çok daha fazla hissetmekte. Neyse ki bu engellenme duygusu 5 Ekim’den sonra hafiflemeye başlayacak.





Emin adımlarla hedefe



Ancak hırslı ve mücadeleci Koç’lar açısından sizi yenileyen ve varolan koşulları, sınırlamaları kabul etmemenize neden olan büyük itici güçler de var. Özellikle Uranüs’ün geçtiğimiz yıl burcunuzda ilerlemeye başlamasından sonra hayatınıza yeni kapılar açmak yönünde önemli gelişmeler olduğunu da fark etmeye başladınız. Bu güçlü yenilenme duygusu tüm 2012 boyunca etkisini daha fazla artıracak.



Uranüs bize çıplak ve tek başına kalmayı öğreten güçtür. Pek çok Koç bu dönemde, özellikle 20-29 Mart doğumlu olanlar, yepyeni ve yön değiştirici fırsatlarla karşı karşıya gelecekler. Geçen yıl Satürn’ün geciktirici etkisi altında bir adım dahi ilerleyememiş ve bundan çok şikâyetçi olanlarınız bu yıl tazelenme duygusu içindeler. Sanki her şeye yeniden başlama duygusu içinde olabilirsiniz. İçinizde güçlü biçimde hissettiğiniz başkaldırı ve farklı bir şeyler yapabilme gücü ve kendinize inancınız sayesinde hem hayatınızı daha heyecanlı kılacak, hem de tutsak kaldığınız şeylerden kurtulacaksınız. Bu pek çok Koç açısından yöneticilerle, otorite figürleri ya da babaları ile ilgili konularda daha bağımsız hareket edebilme yeteneğine işaret etmekte. Koç burcu kadınları da kimliklerini daha özgür biçimde tanımlamaya başlayacaklar. Kuşkusuz bu yenilikler her konuda, özellikle iş hayatınızda ve hedefleriniz önemli başlangıçlara işaret ediyor.





Güzel fırsatlar çıkabilir



Artık eskisi gibi davranmayacağınızı ve sonuçta olayların sizi daha güçlü kılacağını fark edeceksiniz. Kariyer hayatınızı yenilemek bir bakıma kaçınılmaz olabilir, bundan korkmamalı ve içinizdeki gücü ortaya çıkarmalısınız.



Hayatımıza yeni açılımlar ve şanslar getiren Jüpiter bu dönemde Boğa burcunda kalıyor, 11 Haziran tarihinde ise İkizler burcuna ilerleyecek. 11 Haziran’a kadar olan dönemde yeteneklerinizi paraya ve daha kalıcı sonuçlara dönüştürebilmek için güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Çeşmeniz akarken küpünüzü doldurmayı ihmal etmeyin.



11 Haziran sonrasında ise Jüpiter bu kez eğitsel ve zihinsel açıdan olumlu olanaklar getirmekte. Bu yeni dönemde eğitim hayatında olanlar daha keyifli ve eğlenceli koşullarla karşılaşabilirler. Yeni bir dil öğrenmek ya da yeteneklerinizi daha akıcı kullanabilmek yönünde önünüzde gelen fırsatları kullanmaya bakın. Yılın ikinci yarısında zihninizi sürekli meşgul tutacağınız işler, yabancılarla ilişkiler ve anlaşmalar hayata daha iyimser bakmanıza yardımcı olacak. Ancak Haziran ayının son günlerinde yapacağınız anlaşmalar ya da müzakareler bazı yanlışlıklara ya da aldanmalara yol açabileceği için bu dönemde önünüze gelen konulara daha dikkatli ve önlemci bir şekilde yaklaşmalısınız.



2012’nin önemli bir transiti 5 Ekim tarihinde Satürn’ün Akrep burcuna ilerlemesi olacaktır ve bu uzun transit 2015 Ocak ayına kadar da etkisini sürdürecektir. Yılın son çeyreğinde iş hayatınıza ait koşulların değişmeye başladığını görebilirsiniz. Bu yeni süreçte finansal konular, borç ve alacaklarınız, eşinizin ya da ortağınızın parasal durumu konusunda daha dikkatli davranmak gerekecek. 5 Ekim sonrasında ortaya çıkan gelişmeler finansal yönetim alanında uzun vadeli düşünmeyi ve kontrollü davranmayı gerektirecek.





Neptün’ün etkisine dikkat



3 Şubat’ta Neptün temelli olarak Balık burcuna yerleşmekte. Bu güçlü transitin etkileri önümüzdeki 14 yıla yayılacağı için hemen sonuçlarını hissedemeyebilirsiniz ancak Neptün’ün bu transiti iç dünyanızda önemli yankılar uyandıracak. Bir yandan kişisel sorumluluklarla uğraşırken, toplumsal konularda, yardımlaşma işlerinde ister istemez daha duyarlı ve fedakâr davranmaya başlayabilirsiniz. Bu bakımdan ruhsal alanda kendinizi geliştirmeye çalışmalı ve her ne kadar hırslı ve mücadeleci olsanız dahi, olayların güçlü akışı karşısında daha büyük bir anlayış geliştirmeye bakmalısınız. Aksi halde bu süreci yeteri kadar anlayamadığınız durumda kendinizi bir kurban gibi hissedebilirsiniz.





Merkür geri giderken nelere dikkat etmeli?



Merkür 2012’de 12 Mart-4 Nisan, 15 Temmuz-8 Ağustos ve 7-27 Kasım tarihleri arasında 3 kere geri hareket yapacak. Merkür’ün geri hareket yaptığı dönemlerde kişisel konularda, yaratıcılığınızı ilgilendiren alanlarda bazı gecikmeler, sıkışmalar ve tekrarlar gündeme gelebilir. Merkür’ün geri gideceği dönemlerde, kişisel girişimlerinizde aceleci olmamalısınız. 12 Mart-4 Nisan arasında kişisel ilişkilerinizi, çevrenizle paylaşımlarınızı ve başlangıçlarınızı engelleyen durumlar olabilir. 15 Temmuz-8 Ağustos arasında aşk hayatınızda bazı iletişim problemleri yaşanabilir ya da çocuklarla ilgili durumlar sizi meşgul edebilir. 7-27 Kasım arasındaki dönemde ise yurtdışı bağlantılı konularda beklemeler, aksaklıklar veya sorunlar öne çıkabilir. İyi bir plan eşliğinde hareket etmelisiniz. Akademik konularda daha dikkatli hareket etmek gerekebilir.





Yükselen burcunuza göre 2012



Yükselen Koç Maddi olarak kazançlarınız Haziran ayına kadar yüksek olacaktır. Kariyer, ilişkiler alanlarında yeni gelişmeler, başlangıçlar ve bitişler olabilir. Ortaklık ve ilişkilerde sabırlı olmalısınız.

Yükselen Boğa Yılın ilk yarısında Jüpiter etkisi altında oldukça şanslı olacaksınız. İlişkiler ve aşk hayatınız bu yıl en ilgilendiğiniz konular arasında olacaktır. Haziran sonrasında kazançlarınız artacaktır.



Yükselen İkizler Aşk hayatınızla ilgili konularda ciddi testlerden geçtiniz ve artık bu konuda daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Kariyer konularında dikkatli ve mantıklı hareket etmeli, hayallere kapılmamalısınız.



Yükselen Yengeç 2012 yılının ilk yarısında sosyal hayatınız ve geleceğe bakışınızda güçlü bir yenilenme ve sürprizler olabilir. Ancak yılın ilk yarısında kardeşler veya akrabalarla ilgili sıkıntılar sizi gerebilir.



Yükselen Aslan Kariyer konusunda büyük adımlar atacağınız ve ufuklarınızı hızla genişletebileceğiniz bir yıldasınız. İş hayatındakiler özellikle yurtdışı bağlantılı konular size şans getirebilir.



Yükselen Başak 2012’ye yüksek enerji ile giriyorsunuz. Yurtdışı bağlantılı konular, kişilerden yana kazançlarınız olabilir. Haziran sonrasında kariyer konularında çok şanslı olacaksınız. Fırsatları değerlendirmelisiniz.



Yükselen Terazi Yükselen burcunuzda ilerleyen Satürn sizi adeta yeniden terbiye ediyor. Eşinizin ve ortağınızın sıkıntılarını görebilmelisiniz. Kontrolünüz dışında gelişen olaylar sizin biraz canınızı sıkabilir.



Yükselen Akrep 2012 yılında da hayatınızda tam olarak kontrol edemediğiniz çok şey olduğunu görebilirsiniz. Yılın ilk yarısında ilişkiler ve evlilik konularında Jüpiter’in koruması altındasınız.

Yükselen Yay 2012 yılının Temmuz ayına kadar kariyer, iş ve toplumsal statünüzü etkileyen konulara odaklanıyorsunuz. Haziran sonrasında evlilik, ortaklık ve ilişkiler konusunda şanslı olacaksınız.



Yükselen Oğlak Kariyer konusunda ciddi çalışmalar içinde bulunduysanız, emeklerinizin karşılığını alabilir, terfi edebilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı işler veya seyahatler yılın ilk yarısında odak noktanız olabilir.



Yükselen Kova Yılın ilk yarısında ev, yuva konularında şanslısınız, ancak ortak finansal alanda kriz yaşanabilir. Yılın ikinci yarısında aşk hayatınız ve çocuklarınızla paylaşımlarınız yaşam enerjinizi yükseltecektir.



Yükselen Balık Yükselen burcunuza giren Neptün etkisinde biraz gevşemeye başlayabilirsiniz. Ancak Mars yılın ilk yarısında ikili ilişkiler ve ortaklık gibi konularda sizi yoracaktır. Risk alırken ciddi davranmaya dikkat edin.



Yükselen burcunuzu bulun

Aşağıdaki tabloda doğum saatinizi, doğduğunuz döneme ilişkin satırla birleştirin.







Koç Burcu

21 Mart- 20 Nisan

İş para, kariyer



Koç ve yükselen burcu Koç olanlar 2011’in ikinci yarısından itibaren maddi konularda daha olumlu etkiler altına girdi. 2012 yılının Haziran ayına kadar parasal kazançlarınızı ve nakit durumunuzu ilgilendiren konularda şanslı olacaksınız. Karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmelisiniz. Tabii aynı zamanda harcamalarınızı da kontrol altında tutmayı ihmal etmemelisiniz. 21-28 Mart arası doğumlu Koçlar bu yıl Uranüs’ün etkisini daha fazla hissedecek. Tek başınıza hareket etmek, bireysel davranışlarda bulunma isteğiniz çoğalabilir.



Cesur yaklaşımlar içine girerken ani çıkışlarınızı iyi kontrol etmelisiniz. Ortaklıklarınızda veya partnerinizle olan paylaşımlarınızda Ekim 2012’ye kadar Satürn’ün etkisi altında olacaksınız. Özellikle 11-19 Nisan arasında doğmuş olan Koç’lar ilişkilerin, hukuki konuların ve diplomasinin hâkim olduğu alanlarda objektif davranmaya özen göstermeli. Kariyer statünüzü temsil eden yaşam alanında Plüton transiti etkisini hissettirmeye devam ediyor. Bu zorlayıcı transiti 27-28-29 Mart doğumlu Koç’lar yoğun hissedecek. Üst pozisyondakile sıkıntılarınız olabilir; daha stratejik olmak zorundasınız.





Bu tarihlere dikkat!



Mars retrosunun yaşanacağı 24 Ocak-14 Nisan arasındaki döneme özellikle dikkat etmelisiniz. Nisan ortasında kadar çalışma hayatınızda fiziksel olarak aşırı yorulabilirsiniz. 8 Şubat-5 Mart arasındaki dönem, kendinizi daha rahat ifade edebileceğiniz ve iletişimlerinizde daha kolay ilerleme kaydedebilir, olumlu geri dönüşler alabilirsiniz. 5 Mart-3 Nisan arasındaki süreçte maddi alanda şanslı olacaksınız.



Yeteneklerinizi kazanca çevirmek için karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmelisiniz. 3 Temmuz-23 Ağustos arasında ikili ilişkilerinizde ve etrafınızla paylaşımlarınızda tepkisel ve agresif tutumlar söz konusu olabilir. 23 Ağustos-7 Ekim arasında ortak finansal alan ve maddi konular gündeminizde önemli bir yer tutabilir. Harcamaları kontrol etmekle uğraşabilirsiniz. 3-28 Ekim arasında çalışma ortamınızı ve iş hayatınızı pozitif etkileyen Venüs transiti sayesinde hizmet konularında istediğiniz sonuçlara ulaşabilirsiniz. 7 Ekim-17 Kasım tarihleri arasında da enerjinizi yurtdışı ve yabancılarla bağlantılı işlere yönlendirebilirsiniz.





Aşk, evlilik ve ilişkiler

Koç burcunda ilerlemekte olan Uranüs ilişkiler, ikili paylaşımlar ve etrafınıza yaklaşımlarınızda 2011 yılının Mart ayından itibaren değişik etkiler getirmeye başladı. 21-8 Mart arası doğumlu Koç’ları daha fazla etkileyen bu Uranüs transiti altında yeni beraberlikler, ani başlayan veya birden sonlanan ilişkiler yaşamış olabilirsiniz. Evliliğinizde de beklenmedik çalkalanmalar düzeninizi sarsabilir, dengeleri altüst ederek sizi boşanmanın kıyısına getirebilir. 2012 Ekİm ayına kadar karşıt burcunuz olan Terazi’de transitine devam edecek olan Satürn duygusal açıdan bazı soğumaların ya da daha gerçekçi bir bakış açısının çok önemli olduğunu hatırlatıyor.



Özellikle 11-19 Nisan arasında doğan Koç’lar ilişkiler ve evlilik konularında daha ciddi yaklaşımlar içinde olacak. Birlikteliklerinizin sağlamlığını test eden koşullar gündeme gelebilir. 11 Hazİran 2012’de İkizler burcuna girecek olan Jüpiter yakın çevrenizle ilişkilerinizde yepyeni fırsatlar getirecektir. Kardeşler, komşular ve arkadaşlarınızla olan iletişimleriniz çoğalacaktır. Kısa seyahatlere çıkabilir, yeni eğitim konularına yönelebilirsiniz. 8 Şubat-5 Mart arasında Venüs’ün Koç burcunda olması, ilişkilerinizin ve keyiflerinizin söz konusu olduğu alanlarda çok güzel zaman geçirmenizi sağlayacaktır.



Bu dönemde aşk hayatınızda sizi mutlu edecek tutku ve heyecan getirici deneyimler söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra ciddiyet de aramaya başlayacaksınız; evlilik kararı alma isteğiniz artabilir. 3 Nİsan - 7 Ağustos arasında yakın çevre, arkadaş ve akrabalarınızla keyifli paylaşımlar içinde olabilirsiniz. Kısa seyahatler size keyif verecek. Venüs’ün geri hareket yapacağı 15 Mayıs-27 Haziran arasında aşk, ilişkiler ve yakınlarınızla paylaşımlarınızda bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu tarih aralığında evlilik kararı almaktan kaçınmanızda yarar olacaktır. 7 Ağustos- 5 Ekİm tarihleri arasında aşk hayatınız hareketlenecek. 28 Ekim-22 Kasım arasında ikili ilişkileriniz Venüs’ün güzel etkisi altında olacak.





Sağlık



Temmuz 2012’ye kadar kadar iş hayatınızdaki yüksek tempo sizi yorup, zayıf düşürebilir. Sağlığınız özellikle 24 Ocak-14 Nisan tarihleri arasında daha fazla zorlanabilir. Koç ve yükselen Koçları 2012 yılında da zorlayan konuların başında karşıt durumdaki Satürn transiti geliyor. Özellikle 11-19 Nisan doğumlu Koç’lar bu konuda daha duyarlı olmak durumunda. Bu nedenle eğer önemli sağlık konularınız varsa, ihmalkâr davranmamanız gerekiyor. Bununla birlikte Plüton’un etkisiyle iş hayatının getirmiş olduğu baskılar ve gerginlikler de 27-28- 29 Mart doğumlu Koçlar için daha fazla zorlayıcı olabilir. 8 Şubat-5 Mart arasındaki dönemde kendinize zaman ayırabilir, bedeninize özen gösterebilirsiniz. Venüs’ün olumlu etkisi sizin için koruyucu olacaktır. 3-28 Ekim arası sağlığınız daha iyi olacaktır. Ekimde sağlık alanında daha iyi hizmet alabilir, kişisel bakımınızla ilgilenebilirsiniz.