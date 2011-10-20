T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

2012'de kamuya 6 bin 434 yeni araç alınacak ANKARA (A.A)

20 Ekim 2011 13:22

-2012'de kamuya 6 bin 434 yeni araç alınacak ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Kamu kuruluşları, 2012 yılında 6 bin 434 adet yeni taşıt satın alacak. AA muhabirinin 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'ndan derlediği verilere göre, önümüzdeki yıl satın alınacak taşıtların 5.727'si genel bütçeli kuruluşlar, 707'si özel bütçeli idarelerce kullanılacak. Yeni yılda satın alınacak taşıtlar içinde özel güvenlik önlemli makam araçları ile özel güvenlikli servis araçları da bulunacak. 2012'de 2'si Cumhurbaşkanlığı, 2'si Milli Savunma Bakanlığı, 39'u Dışişleri Bakanlığı'na tahsis edilmek üzere 43 güvenlik önlemli taşıt satın alınacak. Önümüzdeki yıl en fazla taşıt alımını 1.200'ü ambulans olmak üzere 1.816 araçla Sağlık Bakanlığı gerçekleştirecek. Sağlık Bakanlığı'nı 953 araçla Emniyet Genel Müdürlüğü izleyecek.  Jandarma Genel Komutanlığı 518, Milli Savunma Bakanlığı 517, Milli Eğitim Bakanlığı 451, Adalet Bakanlığı 217, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 195, İçişleri Bakanlığı 160, Dışişleri Bakanlığı 131 taşıtla 2012 yılında en fazla araç edinecek kuruluşlar arasında yer alacak. Milli Savunma Bakanlığı için satın alınacak taşıtların büyük bölümü Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarının hizmetine sunulacak. Yeni yılda Cumhurbaşkanlığı 11, TBMM 17, Başbakanlık ise 4 yeni taşıt edinecek. Yargıtay'a 31, Danıştay'a 10, Sayıştay'a ise 3 araç tahsis edilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24