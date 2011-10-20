-2012'de kamuya 6 bin 434 yeni araç alınacak ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Kamu kuruluşları, 2012 yılında 6 bin 434 adet yeni taşıt satın alacak. AA muhabirinin 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'ndan derlediği verilere göre, önümüzdeki yıl satın alınacak taşıtların 5.727'si genel bütçeli kuruluşlar, 707'si özel bütçeli idarelerce kullanılacak. Yeni yılda satın alınacak taşıtlar içinde özel güvenlik önlemli makam araçları ile özel güvenlikli servis araçları da bulunacak. 2012'de 2'si Cumhurbaşkanlığı, 2'si Milli Savunma Bakanlığı, 39'u Dışişleri Bakanlığı'na tahsis edilmek üzere 43 güvenlik önlemli taşıt satın alınacak. Önümüzdeki yıl en fazla taşıt alımını 1.200'ü ambulans olmak üzere 1.816 araçla Sağlık Bakanlığı gerçekleştirecek. Sağlık Bakanlığı'nı 953 araçla Emniyet Genel Müdürlüğü izleyecek. Jandarma Genel Komutanlığı 518, Milli Savunma Bakanlığı 517, Milli Eğitim Bakanlığı 451, Adalet Bakanlığı 217, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 195, İçişleri Bakanlığı 160, Dışişleri Bakanlığı 131 taşıtla 2012 yılında en fazla araç edinecek kuruluşlar arasında yer alacak. Milli Savunma Bakanlığı için satın alınacak taşıtların büyük bölümü Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarının hizmetine sunulacak. Yeni yılda Cumhurbaşkanlığı 11, TBMM 17, Başbakanlık ise 4 yeni taşıt edinecek. Yargıtay'a 31, Danıştay'a 10, Sayıştay'a ise 3 araç tahsis edilecek.