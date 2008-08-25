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Bilim / Teknoloji

2012'de İnternet trafiği yarım 'zettabayt"

İnternet altyapı sistemleri konusunda dünya lideri Cisco’nun Visual Networking Index adlı araştırma raporuna göre İnternet trafiği 2012 yılında 522 eksabayta; başka bir deyişle yar

25 Ağustos 2008 03:00

İnterneti oluşturan otoyollar hızla çoğalıyor, genişliyor ve ucuzluyor ama trafik çok daha hızlı artıyor. Daha birkaç sene öncesine kadar İnternet'ten nöbetçi eczanenin adresini ya da sınav sonuçlarını öğrenmek mucizevi bir hizmet gibi geliyordu. Bugünse televizyon izleme alışkanlığını bile değiştiren web tabanlı video uygulamalarından, web tarayıcısı içinde çalışan uygulamalardan; hatta sanal işletim sistemlerinden bahsediyoruz.

Bu nimetlerin külfeti de bir anlamda İnternet'in trafiğinin durumunu özetleyen bant genişliğine yansıyor. İnternet üstündeki hizmetler hızla artmasına rağmen altyapı yatırımları buna paralel ilerleyemediği için sabit kapasitede sürekli artan beklentiler ciddi bir sıkışıklığı da tetikliyor.

İnternet altyapı sistemleri konusunda dünya lideri Cisco’nun Visual Networking Index adlı araştırma raporuna göre internet trafiği bu hızla ilerlemeye devam ederse 2012 yılında yıllık bant genişliği ihtiyacı 522 eksabayta; başka bir deyişle yarım zettabayta ulaşacak. Gigabayt’a alışmış, terabayt ile henüz tanışmış ve flört ediyorken zettabayt da nesi diyorsanız şöyle özetleyelim: 1 zettabayt tam 1 trilyon gigabayta denk geliyor. Rapora uyarladığımızda ortaya çıkan sonuç internetin 10 yılda 100 kat daha fazla trafiğe ulaşacak olduğu. Mobil internet trafiğinin de her sene 2 kat artarak devam edeceği raporun sonuçlarından bir diğeri. (RADİKAL)

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