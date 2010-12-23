2012'de gerçekleşmesi düşünülen 8 kötü senaryo!

T24 - Nükleer savaş, uzaylı istilası, bir gezegenin dünyaya çarpması, güneşte patlama veya arıların ortadan kaybolması. Bunların tamamı, üzerinde ciddi şekilde kafa yorulan kıyamet senaryolarının odağında yer alıyor. Peki senaryoların 2012’de gerçekleşme olasılığı nedir?





UZAYLI İSTiLASI



Bu senaryo, HG Wells’in 1898 tarihli ‘Dünyalar Savaşı’ romanından bu yana birçok kez tartışıldı. Kanıt: Fotoğraflar, videolar, hükümetlerin 50 yıldır UFO aktivitelerini izlediğini gösteren resmi kayıtlar, kaçırılma öyküleri. Bir istilanın 2012’de gerçekleşmesiyse pek olası değil.





SÜPER VOLKAN



Tarihte görülmeyen büyüklükteki bir süper volkan patlaması sonucu milyonlarca ton toz, kül, zehirli gaz atmosfere salınacak ve dünya buzul çağına girecek. Kanıt: ABD’de Yellowstone Milli Parkı’nın altında uyuyan süper volkan korkutuyor.





MANYETiK KUTUP KAYMASI



Kutuplarda bir kayma sonucu felakete inananlar da hayli çok. Kanıt: Dünya’nın 800 milyon yıl önce böyle bir kayma yaşadığı tespit edildi. Kuzey Kutbu’nun 50 derece kaydığı, ancak bunun 20 milyon yılda tamamlandığı düşünülüyor. Jeologlar “1 milyon yıldan az bir sürede kayma olmaz” diyor.





TERÖRiZM



El Kaide veya diğer terörist organizasyonların kitle imha silahlarıyla büyük kentlere saldırılar düzenleyeceği korkusu tavan yaptı. Kanıt: Eski Sovyet ülkelerinden ‘çanta bomba’ diye bilinen nükleer silahların çalındığı yönünde endişeler var.





GÜNEŞ FELAKETi



Gücünü Maya takviminin 2012’de sona ermesinden alan senaryoya göre 2012’de Güneş’teki bir gaz patlaması Dünya’nın ekosistemini harabeye çevirecek. Kanıt: Güneşten çıkan dev bir alev, uydu iletişimine zarar verebilir. Ancak 2012’de böyle bir felaket beklenmiyor...





3. DÜNYA SAVAŞI



Kuzey ve Güney Kore arasındaki ‘savaş oyunu’ bir dünya savaşını tetikleyebilir” diyenler çok. Kanıt: Yükselen güç Çin ile ABD, Hindistan ve Pakistan veya Güney-Kuzey Kore arasında küresel bir savaş çıkma olasılığından korkuluyor





ARILARIN ÖLÜMÜ



2008’de ABD’de ticari arı kovanlarındaki kolonilerin üçte birinin ortadan kaybolduğu tespit edilmişti. Kanıt: İnsan için gerekli birçok ekin, sürekliliğini arıların faaliyetine borçlu. Arılar yok olursa, tarım da sona erer. Ardından açlık, şiddet ve ayaklanma gelir.





NiBiRU GEZEGENi



21’inci yüzyıl başlarında, daha önce keşfedilmeyen bir gezegenin felakete neden olacak şekilde dünyaya çarpacağı tartışılıyor. Kanıt: NASA’nın 2005’te Güneş Sistemi’nin sınırlarında 10’uncu bir gezegen keşfedildiğini açıkladı. Ancak gezegende böyle bir hareket tespit edilmedi.



